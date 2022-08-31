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沙龍級多功能美髮造型神器 加了負離子護髮又護色
疫情期間民眾外出都戴著口罩、遮住半邊臉，這時候更要打造亮麗髮型來點不一樣的新感覺。近期新推出的美髮造型品都主打簡單操作、一機多功，再加上美型設計，在家使用、外出旅遊都超方便。
風靡歐美網紅社群的全新「TYMO VOLUMIZER負離子熱風梳」，主打洗頭後可在濕髮狀態邊梳邊乾髮並同步造型，吹乾、順直、豐盈效果與直覺的造型操作，居家就能輕鬆打造沙龍般光亮順髮，並提供3段不同風速、溫度供調整，有扁塌髮困擾的民眾，尤其適合用它打造輕盈蓬鬆感。TYMO VOLUMIZER負離子熱風梳擁有千萬級負離子360度環繞式噴射效能，在濕髮狀態下使用達到水潤養護的同時，更能幫助閉合毛鱗片，留住水分之外可有效去除靜電，讓頭髮順滑並更有光澤，更像專業髮型師的沙龍級吹整效果。獨特的「橢圓梳頭」設計，單手就能輕鬆操作360度內旋造型，快速打造柔順的蓬鬆髮根「高顱頂小臉顯瘦髮型」，保持立體感，告別油扁軟塌髮。
另外，有染髮習慣的民眾，造型時選對工具也很重要，飛利浦全新溫控護色水潤直捲兩用負離子美髮造型器，具有ThermoShield溫控科技，快速加熱只需30秒，具備12段可調節溫度，安心造型不過熱傷髮，機身具備浮動面板、貼心人性化的調節旋鈕設計、瞬熱專業溫控加熱，簡單就能夾出層次感的輕盈髮型或俐落的直短髮；霧感髮色最怕加熱過度掉色，飛利浦特別在接觸頭髮的陶瓷面板材質上添加了護髮聖品摩洛哥堅果油精華，一夾髮絲瞬間柔亮有光澤。造型時，機身同時釋放出的千萬負離子和鋅離子噴霧吸附在髮絲上形成保護層，能夠讓頭髮降低在陽光下曝曬而造成毛鱗片受損的風險，使用後護髮又固色，讓秀髮水潤不毛躁。
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