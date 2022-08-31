沙龍級多功能美髮造型神器 加了負離子護髮又護色

疫情期間民眾外出都戴著口罩、遮住半邊臉，這時候更要打造亮麗髮型來點不一樣的新感覺。近期新推出的美髮造型品都主打簡單操作、一機多功，再加上美型設計，在家使用、外出旅遊都超方便。

風靡歐美網紅社群的全新「TYMO VOLUMIZER負離子熱風梳」，主打洗頭後可在濕髮狀態邊梳邊乾髮並同步造型，吹乾、順直、豐盈效果與直覺的造型操作，居家就能輕鬆打造沙龍般光亮順髮，並提供3段不同風速、溫度供調整，有扁塌髮困擾的民眾，尤其適合用它打造輕盈蓬鬆感。TYMO VOLUMIZER負離子熱風梳擁有千萬級負離子360度環繞式噴射效能，在濕髮狀態下使用達到水潤養護的同時，更能幫助閉合毛鱗片，留住水分之外可有效去除靜電，讓頭髮順滑並更有光澤，更像專業髮型師的沙龍級吹整效果。獨特的「橢圓梳頭」設計，單手就能輕鬆操作360度內旋造型，快速打造柔順的蓬鬆髮根「高顱頂小臉顯瘦髮型」，保持立體感，告別油扁軟塌髮。