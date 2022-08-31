聽新聞
test
0:00 / 0:00
LULU晉身國際牌！與DIOR BEAUTY推聯名貼圖又萌又可愛
LULU黃路梓茵與妹妹Mary Lu晉身國際牌，法國精品保養彩妝品牌DIOR BEAUTY，推出台灣首款聯名貼圖，邀來LULU黃路梓茵與妹妹Mary Lu合作，以迪奧超完美持久唇膏與迪奧超完美持久唇露為靈感，打造出LULU的LINE動態貼圖，呈現出可愛又時尚的風格。
為了此次合作，Mary Lu畫了900多張圖，才讓LULU黃路梓茵變成動態貼圖，加上「No worries！」、「Fighting！」、「BE Confident！」等標語，完美重現LULU在妹妹心目中Drama又有自信的樣子。
在貼圖中，還隱藏迪奧超完美持久唇膏與迪奧超完美持久唇露，充分體現出LULU俏皮的風格與創意，也傳達出女性無時無刻都自信亮麗的狀態，將LULU歡樂的正能量傳達出來。
身為全台灣第一個看到全新迪奧超完美持久唇膏的藝人，LULU笑著說：「我覺得我好像真的紅了！真的是女明星，可以搶先看到唇膏本人。」，LULU最喜歡的色號是#626落日磚紅，只要身穿全黑的洋裝搭配紅唇，將亮點放在唇色上，就能有畫龍點睛的效果。
即日起至2022年9月22日，只要成功加入DIOR BEAUTY台灣LINE官方帳號，即可免費下載DIOR BEAUTY X Lulu 聯名貼圖，一同嬉遊DIOR彩妝世界，期間限定立即下載：https://line.me/S/sticker/26765。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言