LULU晉身國際牌！與DIOR BEAUTY推聯名貼圖又萌又可愛

LULU黃路梓茵與妹妹Mary Lu晉身國際牌，法國精品保養彩妝品牌DIOR BEAUTY，推出台灣首款聯名貼圖，邀來LULU黃路梓茵與妹妹Mary Lu合作，以迪奧超完美持久唇膏與迪奧超完美持久唇露為靈感，打造出LULU的LINE動態貼圖，呈現出可愛又時尚的風格。

為了此次合作，Mary Lu畫了900多張圖，才讓LULU黃路梓茵變成動態貼圖，加上「No worries！」、「Fighting！」、「BE Confident！」等標語，完美重現LULU在妹妹心目中Drama又有自信的樣子。

在貼圖中，還隱藏迪奧超完美持久唇膏與迪奧超完美持久唇露，充分體現出LULU俏皮的風格與創意，也傳達出女性無時無刻都自信亮麗的狀態，將LULU歡樂的正能量傳達出來。

身為全台灣第一個看到全新迪奧超完美持久唇膏的藝人，LULU笑著說：「我覺得我好像真的紅了！真的是女明星，可以搶先看到唇膏本人。」，LULU最喜歡的色號是#626落日磚紅，只要身穿全黑的洋裝搭配紅唇，將亮點放在唇色上，就能有畫龍點睛的效果。