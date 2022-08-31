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SEIKO就是愛台灣！再端限定款腕表 邀楊勇緯帥氣演繹
SEIKO在去年找了「台灣蝶王」的游泳好手王冠閎擔任品牌之友，並順勢推出了以「太魯閣峽谷」景色為啟發的限定款腕表；今年則相中「柔道男神」也是東京奧運銀牌得主楊勇緯的高人氣，邀請成為品牌之友，並呈現了以「東部海岸線」為靈感的限定Prospex「日初」表款，只能說SEIKO真的很愛台灣。
即將在10月烏茲別克柔道世界錦標賽出戰的柔道好手楊勇緯，被看好能繼土耳其安塔利亞大滿貫賽後，再度奪得該量級金牌。不僅在運動競賽有優異成績，楊勇緯自東京奧運後，人氣依舊不墜，更是「櫻花妹」認證的大帥哥，因此SEIKO也在王冠閎之後，邀請他擔任品牌之友。在繁忙又緊湊的訓練行程裡，楊勇緯仍在日前現身SEIKO高雄漢神巨蛋店櫃，擔任一日店長，讓喜愛他的粉絲亦能近距離接觸。同時，楊勇緯還在活動上還配戴了SEIKO專為台灣市場量身訂製的Prospex系列「日初」限定表款，陽光笑容搭配正裝造型，讓粉絲們都甘心成為一日「楊太太」。
在「蘭嶼」、「太魯閣」等限定表款後，SEIKO今年以東部海岸日出意象為靈感，打造了全新的「日初」款Prospex腕表。最特別的部分就在表圈12點至4點鐘位置的點綴金橘色，搭配漸層海洋藍色面盤，描繪出台灣東岸海平面冉冉升起的旭日。而且這只表，採用了2007年推出的經典潛水表輪廓，因此承襲備受表迷喜愛的「SUMO」殼型為基礎，將近4.5公分的表徑，既霸氣又帶有日式製表的細膩感，而且只有在台灣才買得到！
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