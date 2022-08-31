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貝克漢大秀「腰時尚」TUDOR表襯白T 水陸都有型
身為當代熟男代表，足球天王貝克漢（David Beckham）又有新動作。近日他為代言的帝舵（TUDOR）表戴上新款Pelagos 39領潛型腕表，以簡單的白T恤、深色長褲，展現悠遊水、陸兩棲地歐式動感風格。
在最新釋出的形象視覺中，貝克漢以簡約的白T恤、太陽眼鏡搭配，並大方秀出全身刺青，其中一組照片只見貝克漢坐在泳池旁展現愜意，另一組照片則正脫下白T，也讓他展現腰際Mom and Dad刺青與明顯的肌肉輪廓、大秀「腰」時尚。
而他手上的Pelagos 39領潛型腕表則是品牌最新款式，表款是以二級鈦金屬打造，單向旋轉外圈與陶瓷字圈，並塗飾有瑞士Super-LumiNova®夜光塗層；機芯動力使用了帝舵自製的MT5400型自動上鍊機芯、獲瑞士官方天文台認證（COSC），機芯並具有矽游絲與70小時動力儲備。
值得一提的是：表款將搭配一條二級鈦金屬鍊帶，鍊帶將搭配品牌的「T-fit」快速調節帶扣，共有五個孔位並不須額外供聚集可快速調整，因此長度可在8毫米內變化，此外將再隨附橡膠表帶一條，訂價14萬元。
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