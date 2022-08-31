中秋團聚烤肉 、送禮 在Uber Eats一次輕鬆辦

中秋連假即將到來，而烤肉為親友團聚的熱門行程，採辦烤肉食材和中秋禮盒近日成為網友熱議的佳節話題。Uber Eats 大數據發現，去年中秋檔期，在地肉品蔬菜、經典台味醬料、碳酸及無糖飲料、燒烤網、烤肉刷、木炭等烤肉用品及禮盒都登上熱門排行榜。

今年，Uber Eats 聯合 Uber Eats 優市、北中南40間傳統市場、日式零售連鎖品牌唐吉訶德 DON DON DONKI、頂級超市 Mia C’bon、大潤發及家樂福推出中秋節烤肉和送禮專區，並且於即日起至9月30日止，祭出5折至95折不等優惠，提供消費者經濟實惠且倍增的商品選擇、一站式採購且30分鐘隨點即送經驗，讓團聚歡慶時刻一年比一年輕鬆愉快。

「梅花豬肉片」榮登中秋烤肉食材霸王 茭白筍、玉米筍是烤時蔬天菜

根據 Uber Eats 統計去年中秋節訂單，看到消費者透過外送一次點購近十樣烤肉相關商品，其中以油脂分布適中的台灣梅花豬肉片受烤肉饕客最愛戴，文蛤、日本生干貝則為消費者最愛點海鮮，而筊白筍及帶殼玉米筍是烤時蔬天菜。醬料則是以老字號金蘭、萬家香烤肉醬、奶油最熱門。而低熱量飲料買氣也旺，可口可樂 Zero 、每朝健康綠茶、茶裏王日式無糖綠茶是佐餐解膩首選。燒烤網、烤肉刷、以及高級木炭則是非食品類的最熱門外送品項前三名。

Uber Eats 新事業副總張祐欣表示：「Uber Eats 今年上半年較去年上半年，生鮮日用品外送訂單成長一倍，現在只要消費者在 Uber Eats 外送服務範圍內，都能打開App點生鮮日用品，商品選擇也倍增。舉例來說，以中秋節烤肉必備的肉片，能從傳統市場點購溫體肉片、一般超市的冷藏、冷凍肉片，或是國內、國外食材都可以在 Uber Eats 上點到、送到。今年更是烤盤到送禮的中秋月餅禮盒應有盡有，讓消費者省去準備團聚的煩惱，生活多了更多便利與輕鬆。」

今年 Uber Eats 中秋節結合眾商家合作夥伴，主攻生鮮與嚴選禮品專區，以四大最優選品攻略，幫消費者省去排隊買禮品或搶備料的時間與精神，並且推出多重優惠，讓消費者一次買齊、買滿，在家輕鬆烤肉團圓。

「搶手」優！中秋禮盒在「優市」

今年適逢中秋節時間較早，文旦採收期縮短，為在地小農帶來更大銷售壓力，Uber Eats 優市與花蓮縣農會合作，推廣香Q多汁、平均甜度13.5 度以上並擁有0.3%至0.4%的黃金微酸感的花蓮瑞穗鶴岡老欉文旦禮盒，限定的兩粒包裝，希望透過外送平台拓展年輕通路市場，讓單身或小家庭消費族群也能輕易地品嚐到產地直送的花蓮文旦。

香港必買伴手禮美心精緻原味雞蛋卷、芋頭控最愛的《阿聰師》花芋月見禮盒 、百年餅店新創品牌《犁茶品記》綜合蛋黃酥、佳德原味鳳梨酥及具藝術氣息的 Häagen-Dazs 珍藏蒙娜麗莎冰淇淋月餅禮盒。9月1日至9月15日期間，所有用戶輸入【優市慶中秋】消費滿549享兩次八折優惠，單筆訂單最高折120元；8月31日至9月30日期間，首次購買優市的用戶輸入【初享優市】，消費滿200元，享一次七折優惠，最高折150元。

「最鮮」優！在地農漁牧直送食材在傳統市場

Uber Eats 上北中南共40家傳統市場齊推「Eats 家烤肉萬家香」中秋專區，能點得到一般通路少見的新鮮海產如現撈海蝦、鮮生蠔、透抽；溫體直送的松坂肉、五花肉、雞翅等。沒時間事先醃肉，也能點到調味好的黑胡椒肉片、鴨肉鴨翅鴨胗組合套裝、客家鹹豬肉、金門高粱香腸等食材。中秋聚會不用進菜市場一攤攤張羅，一單點齊，省時省力還能吃到最「新鮮」燒烤料理。9月1日至9月20日期間，所有用戶輸入【九逛市場】消費滿599，享兩次八五折優惠，單筆訂單最高折150元，而傳統市場「Eats 家烤肉萬家香」中秋專區則推出全商品五折起。

「日系」優！吃的、用的烤肉法寶在 DON DON DONKI 、 Mia C’bon

哈日族宅家烤出日本味，在日本非常有人氣的 DON DON DONKI 主打和牛菲力牛排、和牛串、和牛燒肉片、特盛帝王蟹味棒等約35種烤肉用精肉與鮮魚，更有日式烤肉醬。瘋迷日系小家電的消費者也能買到桌上型爐具等用具，還有降溫法寶情熱價格涼感薄荷噴霧。此外，飯後端出 DON DON DONKI 的山形縣水蜜桃、限時折扣價的日本麝香葡萄禮盒，讓聚會驚喜再升級。頂級超市 Mia C’bon「中秋專區」上架多款日系歡聚飲品、零食如ARIZONA綠茶、ARIZONA水蜜桃綠茶、江戶綜合米果、多良見蜜柑果凍，中秋親友敘舊共嚐異國風味，增添過節趣味。

這個中秋打開 Uber Eats 就能買齊賞月應景「吃的、用的」不用遠飛日本，就能擁有令人耳目一新的日系聚會體驗。9月7日至9月13日期間，所有用戶輸入【DON然中秋】且在 DON DON DONKI 消費滿699元，享兩次八五折優惠，單筆訂單最高折250元；Mia C’bon 中秋專區全商品九折起，所有用戶輸入優惠序號【MIA中秋購】消費滿499元，享兩次八五折優惠，單筆訂單最高折150元。

「省力」優！烤肉選擇在大潤發、家樂福，吃的喝的一次買齊