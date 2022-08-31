夏慕尼迎開學季 這4個星座波士頓龍蝦免費吃

9月許多大學新鮮人期待校園新生活，約會首選鐵板燒「夏慕尼」為小大一戀愛助攻，邀請星座專家挑出本月愛情運勢最佳的四個星座：雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座，自9月1日至9月30日平日到夏慕尼消費兩客套餐，一人符合資格即招待波士頓龍蝦半隻（價値600元）、兩人符合資格招待龍蝦乙隻（價値1,200元）；另推出期間限定《和牛夢幻套餐》，吃得到外酥內嫩、油花完美的和牛，及北海道干貝、海大蝦、嫩煎石斑等多種海鮮，為情場小白助攻。

開學了，許多職場媽媽又陷入趕下班、煮晚餐的輪迴，王品牛排體貼媽媽即日起至9月30日，外帶發票金額滿1,000元、享三公里免費外送；9月1日至9月30日外帶發票金額滿800元，招待《煙燻鮭魚佐莎莎醬》乙份。此外，只有外帶吃得到的《西西里海鮮燉飯》也是一大賣點，嚴選新鮮飽滿的淡菜以蒜酥調味、搭配綜合海鮮白蝦、魷魚、小花枝燉煮，外帶368元，堪稱親民美味。