貢寮小旅行遊山玩水 新北推5種票價最低333元起

貢寮擁有山海共舞的自然生態，新北市觀旅局整合特色遊程，邀請民眾來體驗結合自然生態、人文歷史和在地美食的「貢好來寮貢寮小旅行」。將於9月1日中午12點整準時開賣，限量500套自由行優惠套票，最低價333元起，民眾可以規劃在即將到來的中秋連假來一趟貢寮自由行。

觀旅局說明，今年的貢寮小旅行以相約來貢寮的心意出發，推出333、666、888、388、588元的超優惠價格，結合豐富多元的套票內容，帶民眾來一趟貢寮山與海的共學體驗，從經典玩法中體驗新滋味。從在地懷舊便當、漁村海味、海濱下午茶到內河獨木舟、九孔餵食產地教育等特色體驗，同時於假日不定時推出在地導覽人員解說服務，並結合周邊住宿優惠，讓民眾到貢寮玩好玩滿。

以單車自由行為主軸的「貢來寮漁村 雙人套票」666元，以及包含福隆沙雕展的超優惠單人套票「霹靂貢一夏」333元。可騎乘自行車自福隆車站出發，經過舊草嶺隧道一路來到宜蘭石城，不但可以晀望龜山島風光，並有綿延的海岸線與壯麗山壁，沿途經過兩個小漁村，馬崗漁村及卯澳漁村，午餐則可選擇傳統美味的福隆便當或是愜意地在漁村內享用海鮮麵套餐。

「貢遊好食光」套票588元遊程包含福隆沙雕展、自行車遊，中午享用經典福隆便當配當地特產的清涼石花凍，下午則前往可坐擁美麗海景的藍灣下午茶。自行車建議騎乘路線為龍門鹽寮自行車道，這條龍門公園到鹽寮海濱公園之間的自行車專用道，來回全長約8公里，難度不高，是全家大小一起騎單車的好去處。

「貢舞海波浪」套票以超優惠888元，帶民眾拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜。龍門基地的內河安全適合初學者，憑藉著雙人的默契，暢遊雙溪河，欣賞四周的山水美景。