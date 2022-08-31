舌尖上的輕奢華粉紅 花樣派對粉紅酒新品抵台

酩悅軒尼詩看好普羅旺斯粉紅酒發展趨勢，繼今年三月正式發表普羅旺斯粉紅酒雙品牌——法國蝶伊絲柯蘭堡（Château d'Esclans）、米諾蒂酒莊後，加碼引進全球頂級粉紅酒領導品牌蝶伊絲柯蘭堡旗下最新品項「花樣派對粉紅酒（The Pale）」。該品牌定位為輕奢華代表，為追求奢華和享樂主義千禧世代消費者，提供極具吸引力的選擇。

「花樣派對粉紅酒」以1920年代美國經濟起飛的咆哮時代為背景，瓶標的插畫，詮釋紐約市著名的Bemelmans酒吧及1920年代紐約客的經典封面，展現當時華麗派對氛圍，以透明波紋瓶身盛裝粉雅色酒液，美麗的瓶身設計融合淡雅的酒液，預計持續創造Rosé All Day流行趨勢。瓶底的美麗浮雕，設計靈感來自於人們於吧台視角上所看到的威士忌酒杯，底部刻有「The Pale」字樣，展現現代感的俏皮轉折。

「花樣派對粉紅酒」使用普羅旺斯經典品種格那希（Grenache）、神索 （Cinsault） 以及席哈（Syrah）釀造，選用精心挑選輕柔壓榨的果汁，於不銹鋼槽中與酵母渣陳化5至8個月，造就顏色淡雅的「花樣派對粉紅酒」，完美詮釋普羅旺斯正統粉紅酒優異樣貌。

絕佳的清新香氣，初飲時輕盈酸香，入口後豐富水果風味在口與鼻腔中蔓延，帶有蘋果切片、水蜜桃、哈密瓜、檸檬和柚子的香氣。中等酒體伴隨著緊緻酸度，口感輕鬆、即開即飲的隨興自在。不甜且帶有些許鹹感的風味，讓「花樣派對粉紅酒」適合搭配各式法式小點，無論是用乳酪搭配蘇打餅乾、披薩、夏季沙拉或燒烤類食物，都能感受酒款優雅口感與俏皮標籤的完美結合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康