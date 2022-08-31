波蘭超模Anja Rubik美型相挺Boucheron秋冬ICONS新廣告

美麗的人、事、物總能擦撞出火花共鳴。寶詩龍（Boucheron）發表全新2022秋冬形象廣告「ICONS」，並邀請波蘭超模Anja Rubik和德國新生代男模Ludwig Wilsdorff入鏡，展現Boucheron珠寶的多變魅力。

出生於波蘭的超模Anja Rubik曾多次登上時尚雜誌封面，她在2017年於波蘭成立了性別意識教育基金會SEXEDPL，除獲聯合國、聯合國人口基金等最具影響力的全球機構肯定，Anja Rubik也展現出一貫的透徹思路和道德勇氣；而德國男模Ludwig Wilsdorff則在近年西方走紅，並以深邃輪廓展現出個人特質，過去也曾為穿戴上Boucheron頂級珠寶鯉魚胸針，展現空靈風格。