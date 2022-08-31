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波蘭超模Anja Rubik美型相挺Boucheron秋冬ICONS新廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Anja Rubik在巴黎芳登廣場前盡情展現肢體、姿勢，並穿戴上由Boucheron創意總監Claire Choisne為此形象廣告所設計的珠寶作品。圖 / Boucheron提供
Anja Rubik在巴黎芳登廣場前盡情展現肢體、姿勢，並穿戴上由Boucheron創意總監Claire Choisne為此形象廣告所設計的珠寶作品。圖 / Boucheron提供

美麗的人、事、物總能擦撞出火花共鳴。寶詩龍（Boucheron）發表全新2022秋冬形象廣告「ICONS」，並邀請波蘭超模Anja Rubik和德國新生代男模Ludwig Wilsdorff入鏡，展現Boucheron珠寶的多變魅力。

出生於波蘭的超模Anja Rubik曾多次登上時尚雜誌封面，她在2017年於波蘭成立了性別意識教育基金會SEXEDPL，除獲聯合國、聯合國人口基金等最具影響力的全球機構肯定，Anja Rubik也展現出一貫的透徹思路和道德勇氣；而德國男模Ludwig Wilsdorff則在近年西方走紅，並以深邃輪廓展現出個人特質，過去也曾為穿戴上Boucheron頂級珠寶鯉魚胸針，展現空靈風格。

兩人分別在巴黎芳登廣場前盡情展現肢體、姿勢，再穿戴上由Boucheron創意總監Claire Choisne為此形象廣告所設計的珠寶作品：超大款式的Quatre、Serpent Bohème、Jack de Boucheron與Plume de Paon問號項鍊，而在Anja Rubik和德國新生代男模Ludwig Wilsdorff舉手投足間，時而俏皮嫵媚、時而陽剛堅毅，並讓Boucheron成為當代風格男女的前衛風格隨身信物。全系列視覺與形象影片已於全平台陸續發表，可在Boucheron IG、Youtube和Facebook中欣賞。

在多元的雙重主軸之下，Boucheron寶詩龍邀請了兩位名模各自展現了純粹的美麗與有如陽光般燦爛的個性魅力。圖 / Boucheron提供（合成圖）
在多元的雙重主軸之下，Boucheron寶詩龍邀請了兩位名模各自展現了純粹的美麗與有如陽光般燦爛的個性魅力。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Anja Rubik巧妙運用Plume de Paon問號項鍊，展現羽毛的靈動飄逸。圖 / Boucheron提供
Anja Rubik巧妙運用Plume de Paon問號項鍊，展現羽毛的靈動飄逸。圖 / Boucheron提供
德國男模Ludwig Wilsdorff則在近年西方走紅，並以深邃輪廓展現出個人特質，過去也曾為穿戴上Boucheron頂級珠寶鯉魚胸針，展現空靈風格。圖 / Boucheron提供
德國男模Ludwig Wilsdorff則在近年西方走紅，並以深邃輪廓展現出個人特質，過去也曾為穿戴上Boucheron頂級珠寶鯉魚胸針，展現空靈風格。圖 / Boucheron提供
以音響音源線為靈感的Jack de Boucheron項鍊，隨手纏繞在手臂上、成為另一種嶄新的閃耀可能。圖 / Boucheron提供
以音響音源線為靈感的Jack de Boucheron項鍊，隨手纏繞在手臂上、成為另一種嶄新的閃耀可能。圖 / Boucheron提供

波蘭 珠寶 德國

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