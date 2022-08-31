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波蘭超模Anja Rubik美型相挺Boucheron秋冬ICONS新廣告
美麗的人、事、物總能擦撞出火花共鳴。寶詩龍（Boucheron）發表全新2022秋冬形象廣告「ICONS」，並邀請波蘭超模Anja Rubik和德國新生代男模Ludwig Wilsdorff入鏡，展現Boucheron珠寶的多變魅力。
出生於波蘭的超模Anja Rubik曾多次登上時尚雜誌封面，她在2017年於波蘭成立了性別意識教育基金會SEXEDPL，除獲聯合國、聯合國人口基金等最具影響力的全球機構肯定，Anja Rubik也展現出一貫的透徹思路和道德勇氣；而德國男模Ludwig Wilsdorff則在近年西方走紅，並以深邃輪廓展現出個人特質，過去也曾為穿戴上Boucheron頂級珠寶鯉魚胸針，展現空靈風格。
兩人分別在巴黎芳登廣場前盡情展現肢體、姿勢，再穿戴上由Boucheron創意總監Claire Choisne為此形象廣告所設計的珠寶作品：超大款式的Quatre、Serpent Bohème、Jack de Boucheron與Plume de Paon問號項鍊，而在Anja Rubik和德國新生代男模Ludwig Wilsdorff舉手投足間，時而俏皮嫵媚、時而陽剛堅毅，並讓Boucheron成為當代風格男女的前衛風格隨身信物。全系列視覺與形象影片已於全平台陸續發表，可在Boucheron IG、Youtube和Facebook中欣賞。
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