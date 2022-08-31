快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞「咒術迴戰甜心卡」登場！4款造型、限量50萬張

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞將於9月14日推出2022聯名版「咒術迴戰甜心卡」。圖／麥當勞提供
麥當勞將於9月14日推出2022聯名版「咒術迴戰甜心卡」。圖／麥當勞提供

粉絲們注意了！麥當勞將於9月14日推出2022聯名版「咒術迴戰甜心卡」，包括有「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」等4款主角的圖案，憑卡可無限次享「買A送B」的優惠，全台限量50萬張，售完為止。

日本漫畫「咒術迴戰」自2020年起推出同名動畫，即引爆全球咒術熱，成為現象級動畫大作，今年上映的「劇場版 咒術迴戰 0」電影，也一舉奪下台灣影史上日本電影票房第3名的亮眼成績。此次麥當勞攜手咒術迴戰，推出4張「咒術迴戰甜心卡」，分別為虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟等4位主角的戰鬥身姿，值得咒術迷全套收藏。

甫於今年3月推出的「三麗鷗明星甜心卡」，上市5週就銷售9成，創下銷售速度最快紀錄。此次全新推出的「咒術迴戰甜心卡」，同樣可以享「買A送B」的超值優惠，原價每張49元，優惠價39元，使用至2023年3月31日，限量50張。除了單張之外，也有1套組、3套組方案，各為156元、468元。

咒術迴戰甜心卡包括有「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」等4款主角的圖案，單張39元，全套156元。圖／麥當勞提供
咒術迴戰甜心卡包括有「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」等4款主角的圖案，單張39元，全套156元。圖／麥當勞提供
「咒術迴戰甜心卡」可享「買A送B」的優惠。圖／麥當勞提供
「咒術迴戰甜心卡」可享「買A送B」的優惠。圖／麥當勞提供

麥當勞 日本

延伸閱讀

「含頭15公分」麥當勞冰炫風湯匙縮小了 鄉民一看：這是台灣人的形狀？

麥當勞焙果「1食材超迷你」 與廣告差很大惹議：被縮小燈照到？

誰說新竹只有麥當勞？黃益中曬口袋「必比登」名單：不好吃我賠錢

新竹美食沙漠？沈慧虹跟風必比登推美食精選：麥當勞絕不在我的名單上

相關新聞

濃郁奶香！鬍子爺爺「立頓奶茶泡芙」只賣1個月

多次推出創新口味的泡芙品牌「beard papa‘s」首度與百年茶品牌「立頓」聯名，自9月1日起，限時推出「立頓奶茶口味...

貝克漢大秀「腰時尚」TUDOR表襯白T 水陸都有型

身為當代熟男代表，足球天王貝克漢（David Beckham）又有新動作。近日他為代言的帝舵（TUDOR）表戴上新款Pe...

中秋團聚烤肉 、送禮 在Uber Eats一次輕鬆辦

中秋連假即將到來，而烤肉為親友團聚的熱門行程，採辦烤肉食材和中秋禮盒近日成為網友熱議的佳節話題。Uber Eats 大數...

夏慕尼迎開學季 這4個星座波士頓龍蝦免費吃

9月許多大學新鮮人期待校園新生活，約會首選鐵板燒「夏慕尼」為小大一戀愛助攻，邀請星座專家挑出本月愛情運勢最佳的四個星座：...

貢寮小旅行遊山玩水 新北推5種票價最低333元起

貢寮擁有山海共舞的自然生態，新北市觀旅局整合特色遊程，邀請民眾來體驗結合自然生態、人文歷史和在地美食的「貢好來寮貢寮小旅...

1992年次享買一送一！歇腳亭慶周年 再送免費珍奶30天

俗話說三十而立，1992年成立至今正好滿30年的「SHARE TEA歇腳亭」來說，更具有不同的意義。因母公司聯發國際在年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。