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麥當勞「咒術迴戰甜心卡」登場！4款造型、限量50萬張
粉絲們注意了！麥當勞將於9月14日推出2022聯名版「咒術迴戰甜心卡」，包括有「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」等4款主角的圖案，憑卡可無限次享「買A送B」的優惠，全台限量50萬張，售完為止。
日本漫畫「咒術迴戰」自2020年起推出同名動畫，即引爆全球咒術熱，成為現象級動畫大作，今年上映的「劇場版 咒術迴戰 0」電影，也一舉奪下台灣影史上日本電影票房第3名的亮眼成績。此次麥當勞攜手咒術迴戰，推出4張「咒術迴戰甜心卡」，分別為虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟等4位主角的戰鬥身姿，值得咒術迷全套收藏。
甫於今年3月推出的「三麗鷗明星甜心卡」，上市5週就銷售9成，創下銷售速度最快紀錄。此次全新推出的「咒術迴戰甜心卡」，同樣可以享「買A送B」的超值優惠，原價每張49元，優惠價39元，使用至2023年3月31日，限量50張。除了單張之外，也有1套組、3套組方案，各為156元、468元。
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