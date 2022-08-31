高雄夢時代、饗賓集團5大品牌 9月起推優惠好康

高雄夢時代9月起推好康，夢時代會員1日至15日至指定餐飲店櫃消費滿1500元，可於APP兌換摸彩序號，有機會抽到名店吃到飽餐券，3日到4日在一樓將舉辦「好味派對」主題市集。另饗賓餐旅旗下開飯川食堂、饗泰多、真珠、果然匯、小福利等5大品牌，九三軍人節也連推93折好康，感謝國軍保家衛國。

秋天到，夢時代推出多項美食盛典，9月3日與4日「好味派對」主題市集，集結逾40攤特色美食與手作選物，活動兩天的下午3點、5點，與指定的巷口拌麵造型抱枕拍照打卡，並出示夢時代APP指定活動券，就可兌換巷口拌麵限量好禮（換完為止）。

特色商家集結網路超人氣大仁哥蔗香脆皮桶仔雞、叫媽媽想蔬食窯烤披薩、囍丸 Hopeyaki素食章魚燒、超多汁手作漢堡、鹿港正宗義式冰淇淋山風藍等美食，還有啤酒、巷口拌麵、即將上市的統一麵小時光麵館等。

9月16日有兩場會員限定的秋日梅酒會，採預先報名、額滿為止，當天將由在地清酒大師陳建偉Tim帶民眾品飲日本梅酒的酸甜滋味。

另饗賓餐旅旗下開飯川食堂、饗泰多、真珠、果然匯、小福利等5大品牌，九三 軍人節也聯合推好康。現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等憑國軍聘雇員工證、榮民證等證件，可享敬軍優惠。

業者表示，軍人朋友到「開飯川食堂」，內用滿千就送人氣料理「鐵漢柔情」一份。想吃台菜，可到「真珠台灣家味」品嘗經典好味，內用滿千也送「五花魷魚小炒」，到「饗泰多」享用泰式酸香鮮辣滋味，內用滿千送「泰奶生乳捲禮盒」。