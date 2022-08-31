配合改名 柳營尖山埤渡假村9月壽星享1元入園

台糖公司旗下江南渡假村日前更名為「柳營尖山埤渡假村」，9月推出「園宇宙」優惠，當月壽星享1元入園，除針對醫護等客群推出住宿不分平假日皆享5折優惠。秋節將近，也推出住宿烤肉相關優惠方案。

業者說，配合渡假村更名，推出《園宇宙》優惠活動，遊客凡9月住宿每房皆可參加抽獎活動，有機會抽中會館平日住宿券、住宿5折券及百元消費抵用券等好禮。

平日入園除配合觀光局推出門票3折優惠外，還可參加《園宇宙》入園優惠，9月凡購票入園即可現場抽百元消費抵用券、當月壽星本人憑證入園「門票只要1元」(團體不適用)

而為感謝教師、醫護人員、軍人及警消人員辛勞，9月活動期間出示相關證明，不分平假日住宿皆享5折優惠(不限房型)，並享假日門票100元及園內餐廳免收服務費優惠。

為滿足中秋烤肉需求，尖山埤渡假村推出多項超值優惠，9月使用「烤肉趣住宿專案」4人同行平日入住木屋合家歡家庭房，優惠價只要4999元起(含早餐、五人份烤肉食材及爐位清潔費)，加送每人2瓶台糖加鹽沙士及大廳商品櫃9折優惠(假日及連續假日須加價1000元)，官網預定周日至周四入住還可適用國旅補助。安排烤肉遊客於9月預定「闔家歡烤肉專案」1800元及2200元烤肉組，可贈松板肉1份；預定2600元以上烤肉組，可贈松板肉1份及鳳梨精釀啤酒1瓶(限前50組，送完為止)，

而中秋節當晚7點半至9點於會館泳池畔將舉辦「尖山埤爵士之夜」活動，邀請爵士樂團現場演唱並供應無酒精雞尾酒、自助式甜點及柚子等，詳情可電洽（06）6233888，或上渡假村官網查詢。