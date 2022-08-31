快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合改名 柳營尖山埤渡假村9月壽星享1元入園

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
配合改名，台糖柳營尖山埤渡假村9月壽星享1元入園好康。圖 ／業者提供
配合改名，台糖柳營尖山埤渡假村9月壽星享1元入園好康。圖 ／業者提供

台糖公司旗下江南渡假村日前更名為「柳營尖山埤渡假村」，9月推出「園宇宙」優惠，當月壽星享1元入園，除針對醫護等客群推出住宿不分平假日皆享5折優惠。秋節將近，也推出住宿烤肉相關優惠方案。

業者說，配合渡假村更名，推出《園宇宙》優惠活動，遊客凡9月住宿每房皆可參加抽獎活動，有機會抽中會館平日住宿券、住宿5折券及百元消費抵用券等好禮。

平日入園除配合觀光局推出門票3折優惠外，還可參加《園宇宙》入園優惠，9月凡購票入園即可現場抽百元消費抵用券、當月壽星本人憑證入園「門票只要1元」(團體不適用)

而為感謝教師、醫護人員、軍人及警消人員辛勞，9月活動期間出示相關證明，不分平假日住宿皆享5折優惠(不限房型)，並享假日門票100元及園內餐廳免收服務費優惠。

為滿足中秋烤肉需求，尖山埤渡假村推出多項超值優惠，9月使用「烤肉趣住宿專案」4人同行平日入住木屋合家歡家庭房，優惠價只要4999元起(含早餐、五人份烤肉食材及爐位清潔費)，加送每人2瓶台糖加鹽沙士及大廳商品櫃9折優惠(假日及連續假日須加價1000元)，官網預定周日至周四入住還可適用國旅補助。安排烤肉遊客於9月預定「闔家歡烤肉專案」1800元及2200元烤肉組，可贈松板肉1份；預定2600元以上烤肉組，可贈松板肉1份及鳳梨精釀啤酒1瓶(限前50組，送完為止)，

中秋節當晚7點半至9點於會館泳池畔將舉辦「尖山埤爵士之夜」活動，邀請爵士樂團現場演唱並供應無酒精雞尾酒、自助式甜點及柚子等，詳情可電洽（06）6233888，或上渡假村官網查詢。

中秋節 國旅補助

延伸閱讀

烤肉別讓油滴進炭火，小心致癌！營養師傳授簡單4招，烤肉更健康

中秋烤肉的最佳拍檔！網熱推這6種飲料不容錯過

中秋應景吃月餅及烤肉 南市衛生局赴賣場傳統市場抽驗

中秋節又快到了，你準備要烤肉嗎？網熱推最佳搭配6飲料，珍珠奶茶只排第6名

相關新聞

濃郁奶香！鬍子爺爺「立頓奶茶泡芙」只賣1個月

多次推出創新口味的泡芙品牌「beard papa‘s」首度與百年茶品牌「立頓」聯名，自9月1日起，限時推出「立頓奶茶口味...

貝克漢大秀「腰時尚」TUDOR表襯白T 水陸都有型

身為當代熟男代表，足球天王貝克漢（David Beckham）又有新動作。近日他為代言的帝舵（TUDOR）表戴上新款Pe...

中秋團聚烤肉 、送禮 在Uber Eats一次輕鬆辦

中秋連假即將到來，而烤肉為親友團聚的熱門行程，採辦烤肉食材和中秋禮盒近日成為網友熱議的佳節話題。Uber Eats 大數...

夏慕尼迎開學季 這4個星座波士頓龍蝦免費吃

9月許多大學新鮮人期待校園新生活，約會首選鐵板燒「夏慕尼」為小大一戀愛助攻，邀請星座專家挑出本月愛情運勢最佳的四個星座：...

貢寮小旅行遊山玩水 新北推5種票價最低333元起

貢寮擁有山海共舞的自然生態，新北市觀旅局整合特色遊程，邀請民眾來體驗結合自然生態、人文歷史和在地美食的「貢好來寮貢寮小旅...

1992年次享買一送一！歇腳亭慶周年 再送免費珍奶30天

俗話說三十而立，1992年成立至今正好滿30年的「SHARE TEA歇腳亭」來說，更具有不同的意義。因母公司聯發國際在年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。