德國雙人重磅回歸 全聯印花換購最低99元入手實用刀具

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德國雙人多功能微電腦電子鍋，70枚印花＋2,899元就能入手。圖／全聯福利中心提供
德國雙人多功能微電腦電子鍋，70枚印花＋2,899元就能入手。圖／全聯福利中心提供

每次推出都創下百萬兌換佳績的德國雙人精品廚具，2022年再度以精緻工藝的刀具重磅回歸全聯福利中心，共推出7款廚房刀具與配件及2款烹飪神器，自9月2日起至12月29日期間，全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價1.1折起換購，入手門檻超低，想要搶先換還可使用PX Pay支付，首筆消費金額加贈數位印花10枚。抓緊疫情後消費者對居家料理、烘焙的需求依舊強烈，預計再掀起全民換購潮。

全聯本檔德國雙人刀具換購活動精選「PROFILE全不鏽鋼系列」，共推出7款廚房精品刀具與料理配件及2款烹飪神器，印花集滿10枚起或者扣800福利點起，最低只要99元就能加購帶回家。包含廚房必備實用配件「德國雙人刨刀」、「德國雙人廚房剪刀」，4款頂級全不鏽鋼刀具「德國雙人蔬果削皮刀8cm」、「德國雙人多用途鋸齒刀13cm」、「德國雙人日式廚刀18cm」、「德國雙人中式廚刀18cm」，皆由德國開發設計，刀面採FRIODUR冰鍛工藝，兼具鋒利與韌性，強化耐腐蝕，全不鏽鋼三段結構技術提升手持平衡感，刀柄全金屬設計，質感更升級。

特別推薦「德國雙人自磨刀座」，刀槽中含有陶瓷磨石，取放刀具時，無須額外用力就能順道磨刀，還可搭配收納本檔活動的所有刀具，超級貼心。想要一次收齊或是送禮，還可以直接加購「德國雙人刀具刀座禮盒6件組」，9月30日開放預購，限量5,000組，含運郵寄到府。

另外，領先全球獨家換購的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，擁有8種烹飪模式加上2種快煮鍵，24小時預約定時，12小時長效保溫，全觸控面板簡約設計更有型，隨機附贈量杯、蒸籠、湯勺以及不沾桌設計的飯勺，可用30枚、70枚印花或者扣1,200福利點加價購即可入手。此外，還有「德國雙人料理電子秤」智慧歸零、累加功能，可輕鬆秤量多種食材，3種秤量模式任意轉換，重量、體積單位換算一鍵完成，是料理時的最佳幫手。

德國雙人刀具刀座禮盒6件組，內含廚房剪刀、蔬果削皮刀、多用途鋸齒刀、日式廚刀、中式廚刀、自磨刀座，9月30日開放限量預購，一次收齊各種實用刀具。圖／全聯福利中心提供
德國雙人刀具刀座禮盒6件組，內含廚房剪刀、蔬果削皮刀、多用途鋸齒刀、日式廚刀、中式廚刀、自磨刀座，9月30日開放限量預購，一次收齊各種實用刀具。圖／全聯福利中心提供
德國雙人料理電子秤，50枚印花＋599元超實惠。圖／全聯福利中心提供
德國雙人料理電子秤，50枚印花＋599元超實惠。圖／全聯福利中心提供
9月2日起至12月29日期間，全聯再度攜手德國雙人，精選7款廚房精品刀具與料理配件及2款烹飪神器換購活動。圖／全聯福利中心提供
9月2日起至12月29日期間，全聯再度攜手德國雙人，精選7款廚房精品刀具與料理配件及2款烹飪神器換購活動。圖／全聯福利中心提供

德國 廚房

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