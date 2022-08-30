2022米其林／T+T蟬聯一星 雙主廚奪年輕主廚大獎

去年首度拿下一星的T+T餐廳，今年於《台北、台中、台南&高雄米其林指南2022》蟬聯一星，並拿下「米其林指南年輕主廚大獎」。這不僅是對雙主廚蔡元善（Johnny）、古俊基（Kei）及其團隊在專業上的莫大肯定，也為營運將屆一年、因「深化風味、內化風土」而生的「料理工藝廚房」，予以莫大的鼓舞。

潛心專研亞洲風味的蔡元善，在今年春季正式對外發表了「料理工藝廚房」，再次邀來好夥伴種籽設計，規劃當中的植物室、發酵室及熟成室，讓團隊更有餘裕進行味道的實驗與研發，也為 T+T 的菜單挹注更多元的變化，譬如春季的「鴨舌｜洋芋｜鴨腿」便託了熟成室的福，首度嘗試將鴨舌端上法式餐桌的做法；夏季的「干貝｜芒果｜魚露」中，其帶勁卻又細膩的亞洲風味，則是由鳳梨、芒果、魚露等不同酸度的發酵醬汁堆疊而成。

「如今開店的樂趣，就是進發酵室和熟成室打開觀察力，感受並記錄食材長成的各種味道。」古俊基表示：「發酵為食材所注入的『時間性』非常迷人，除了因季節制宜的食材能結合一起，研發味道的比例尺變得更細緻，Main Course 也有更多可能性。」

有感於亞洲風味與風土的緊密親緣，蔡元善也在合作夥伴種籽設計的啟發下，安排了阿里山的探索之旅，「平常仰賴美貌老師的大力協助，才能在植物室信手捻來季節特有的台灣原生食材。在親身踏進大自然並深入認識食材的原貌和產地後，也接觸到較少見的野生植物，從而激發出更多的創作靈感，期待未來與大家分享。」

昔日在香港多使用進口食材的古俊基，則從走訪魚市場、小吃攤等，持續理解台灣在地食材和飲食文化，一邊熟悉這塊土地所承載的味道之餘，一邊調整自身的創作狀態。提及印象最深刻的台灣食材時，古俊基不假思索地點名了黃藤果，並表達對台灣原住民食材的喜愛，「那是相對於從前較沒有過的風土連結，其中蘊含了一份和亞洲風味的親緣關係，令人難忘。」