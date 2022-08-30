米其林指南台南首度納入 共44間美食店家入選獲肯定

國際級美食評鑑《米其林指南》今年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27間美食店家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，總共44間餐廳店家獲得肯定，是今年新入選餐廳總數最多的城市。入選類型包含小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等料理種類，展現台南在地多元飲食風貌，推薦大家安排多趟台南旅遊，吃遍米其林美食，規劃屬於自己的台南美食指南。

台南市長黃偉哲表示，替入選的台南美食感到高興，但是台南在地人最驕傲的，還是「我家巷口」最熟悉的味道。在每個台南人心目中，都有無可取代的美食天堂。非常恭喜獲得肯定的27間必比登推介店家及17間米其林入選餐廳，台南市第一年被列入米其林評比能有這樣的成績，是相當好的，台南以小吃及巷口美食聞名，多元飲食文化造就美食之都的名號，第一年台南就有27家必比登入選，也證明了米其林對台南小吃的肯定。台南作為台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產加上代代相傳的料理技法，都是台南成為「美食之都」的重要元素，也是遊客來台南旅遊的一大重點，相信未來國境解封，外國觀光客來台南可以藉由《米其林指南》，認識具有文化深度、美食廣度的台南。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，《米其林指南》的評鑑，是給台南在地餐飲業者的一大挑戰，而今年初次評鑑，就有共44間美食店家入選，包含阿明豬心冬粉、阿星鹹粥、阿美飯店、長盈海味屋、八寶彬圓仔惠、落成米糕、博仁堂、小公園擔仔麵、府城食府、筑馨居、東香台菜海味料理等27間必比登推介店家，以及包含饕弄杯、原則、帝一鐤、欣欣餐廳、再發號、甘旨堂、㕩肉舖、有你真好湘菜沙龍、阿村牛肉湯(保安路)、老曾羊肉、錦霞樓、京華虱目魚、豐之海鮮漁府、牛五藏、阿裕牛肉(崑崙路)、橄饗家、王家燻羊肉等的17間入選餐廳，囊括數十年老店及新興創意餐廳，藉由各式料理種類，豐富台南美食底蘊，歡迎大家來品嚐！

郭局長表示，對台南的餐廳而言，第一年評比的經驗，都是學習的歷程，我們所舉辦的向大師致敬的講座，邀請摘星業者們分享過去從入選到摘星的成長經驗。台南市在今天發表中有17家餐廳成為米其林入選餐廳，這次米其林評比總計有44家業者獲得評審青睞，可見台南餐廳的潛力無限。日後市府也會持續舉辦各式學習交流及講座，讓我們的店家也能持續不斷精進成長。

觀旅局也表示，如同多位美食家所評論，2022年台南米其林的遺珠還是太多，不僅是此次入選的美食餐廳，台南37區有太多隱藏各處等待大家發覺的美味餐廳。觀旅局也會結合今年度入選2022米其林指南之店家情報，針對占星嘉年華活動平台進行優化，推出「台南米其林 美食星旅程」網站，讓國內外觀光客能藉由平台輕鬆搜尋包含入選米其林指南之美食店家與各區台南美食，同時持續協助業者於網路曝光。期待攜手在地餐飲業者及台南美食愛好者，將台南美食推躍上國際。