PChome 24h購物限時2天 「ASUS決戰開學日」筆電最高省萬元

本周全國中、小學生相繼開學，緊接著各大專院校學生也將迎來新學期，PChome 24h購物觀察站上開學用品搜尋量持續上漲，其中電競筆電近一周搜尋量較上周攀升35%，擁有多種料理功能的電鍋搜尋量也較上周成長30%。看準大學生開學季添購筆電設備、外宿及通勤需求，PChome 24h購物於8月31日至9月1日獨家推出「ASUS決戰開學日」，華碩筆電、主機、周邊配件等直降5折起，指定筆電最多激省萬元。PChome 24h購物同步開跑兩大開學季活動：「迎新購了沒」通勤配備、3C周邊、美容保養最低34折起；租屋族「開學外宿必備」精選眾多家具收納、生活用品、多功能小家電等限時優惠，單筆滿888元還可抽雀巢咖啡機。

筆電一直是各族群學生必備，隨著開學季來臨，有些學生等著汰舊換新，新生也正煩惱要如何挑選合適的電腦，除了基本文書需求外，還有撰寫程式、影音剪輯等專業軟體需求。PChome 24h購物近一周筆電買氣較上周成長50%，需大量文書作業的學生族群偏好輕薄、方便攜帶的機種，熱銷價格帶介於17,000元～21,000元之間；上課需視覺設計、寫程式的學生則著重高效能筆電，講究處理器性能、儲存硬碟大小，多半會挑選Nvidia主流RTX30系列顯卡機種，熱銷價格帶介於25,000元～35,000元之間。

PChome 24h購物8月31日至9月1日限時2天獨家推出「ASUS決戰開學日」，精選必買獨家優惠商品「ASUS VivoBook Flip TP470EA 14吋翻轉觸控筆電」，可360度翻轉，觸控螢幕搭配ASUS pen，立即切換為輕薄好攜帶的平板，電池續航力達11小時，即日起至9月30日特價19,900元；「ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電」搭載intel Core i9處理器、RTX3050Ti獨立顯示卡、雙風扇3通風口散熱系統，限時降價萬元，即日起至9月30日特價39,900元；軍規等級的「ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti獨顯筆電」搭載intel 12代處理器與RTX3050Ti獨立顯示卡，可30分鐘內快速充電50％，即日起至9月30日特價38,900元。

開學有許多外宿族張羅租屋處、準備添購各式居家配備，PChome 24h購物近一周開學相關品項以桌椅、小型收納櫃、單人床為主，買氣較去年同期成長35％；受限於租屋小坪數空間，又以單價低、多功能、可簡易組裝的商品最受歡迎。推薦「闔樂泰萬能移動桌」3秒收合輕鬆展開使用，碳鋼桌架可耐重20公斤，一鍵升降搭配3段角度調整，即日起至9月30日特價990元；「ikloo純白三層收納抽屜車」組裝簡易，抽屜顏色還可自由搭配，即日起至9月30日特價293元；「Effect親膚特級棉柔羽絲絨加厚日式床墊」單、雙人均一價，即日起至9月30日特價990元。

除了居家生活用品外，多功能小家電也是外宿族不可或缺的商品，懶人必備「AIWA愛華多功能早餐機」煎、炒、烙、蒸、烤等5合1多功能烹飪，即日起至9月1日特價1,680元；「SNOOPY史努比吃貨系列－S19雙層防燙快煮鍋」1.2公升份量單人獨享剛剛好，3段式開關設計搭配斷電保護，即日起至9月5日特價666元；「DaoDi洗脫兩用藍光殺菌摺疊洗衣機」輕便收納還可摺疊，3檔時間調節搭配瀝水程序，輕鬆清洗貼身衣物，特價1,350元。

在外租屋總會擔心居安問題，PChome 24h購物提供「防狼噴霧＋防狼警報器超值組合」，即日起至9月30日特價378元，防狼噴霧體積小且方便攜帶，可當作鑰匙圈的警報器，輕鬆一拉立即發出警報，還能同時具備手電筒功能，是租屋族必備小物。