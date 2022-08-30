聽新聞
test
0:00 / 0:00

PChome 24h購物限時2天 「ASUS決戰開學日」筆電最高省萬元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
開學季買氣夯，PChome 24h購物筆電買氣成長50%。圖／PChome 24h購物提供
開學季買氣夯，PChome 24h購物筆電買氣成長50%。圖／PChome 24h購物提供

本周全國中、小學生相繼開學，緊接著各大專院校學生也將迎來新學期，PChome 24h購物觀察站上開學用品搜尋量持續上漲，其中電競筆電近一周搜尋量較上周攀升35%，擁有多種料理功能的電鍋搜尋量也較上周成長30%。看準大學生開學季添購筆電設備、外宿及通勤需求，PChome 24h購物於8月31日至9月1日獨家推出「ASUS決戰開學日」，華碩筆電、主機、周邊配件等直降5折起，指定筆電最多激省萬元。PChome 24h購物同步開跑兩大開學季活動：「迎新購了沒」通勤配備、3C周邊、美容保養最低34折起；租屋族「開學外宿必備」精選眾多家具收納、生活用品、多功能小家電等限時優惠，單筆滿888元還可抽雀巢咖啡機。

筆電一直是各族群學生必備，隨著開學季來臨，有些學生等著汰舊換新，新生也正煩惱要如何挑選合適的電腦，除了基本文書需求外，還有撰寫程式、影音剪輯等專業軟體需求。PChome 24h購物近一周筆電買氣較上周成長50%，需大量文書作業的學生族群偏好輕薄、方便攜帶的機種，熱銷價格帶介於17,000元～21,000元之間；上課需視覺設計、寫程式的學生則著重高效能筆電，講究處理器性能、儲存硬碟大小，多半會挑選Nvidia主流RTX30系列顯卡機種，熱銷價格帶介於25,000元～35,000元之間。

PChome 24h購物8月31日至9月1日限時2天獨家推出「ASUS決戰開學日」，精選必買獨家優惠商品「ASUS VivoBook Flip TP470EA 14吋翻轉觸控筆電」，可360度翻轉，觸控螢幕搭配ASUS pen，立即切換為輕薄好攜帶的平板，電池續航力達11小時，即日起至9月30日特價19,900元；「ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電」搭載intel Core i9處理器、RTX3050Ti獨立顯示卡、雙風扇3通風口散熱系統，限時降價萬元，即日起至9月30日特價39,900元；軍規等級的「ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti獨顯筆電」搭載intel 12代處理器與RTX3050Ti獨立顯示卡，可30分鐘內快速充電50％，即日起至9月30日特價38,900元。

開學有許多外宿族張羅租屋處、準備添購各式居家配備，PChome 24h購物近一周開學相關品項以桌椅、小型收納櫃、單人床為主，買氣較去年同期成長35％；受限於租屋小坪數空間，又以單價低、多功能、可簡易組裝的商品最受歡迎。推薦「闔樂泰萬能移動桌」3秒收合輕鬆展開使用，碳鋼桌架可耐重20公斤，一鍵升降搭配3段角度調整，即日起至9月30日特價990元；「ikloo純白三層收納抽屜車」組裝簡易，抽屜顏色還可自由搭配，即日起至9月30日特價293元；「Effect親膚特級棉柔羽絲絨加厚日式床墊」單、雙人均一價，即日起至9月30日特價990元。

除了居家生活用品外，多功能小家電也是外宿族不可或缺的商品，懶人必備「AIWA愛華多功能早餐機」煎、炒、烙、蒸、烤等5合1多功能烹飪，即日起至9月1日特價1,680元；「SNOOPY史努比吃貨系列－S19雙層防燙快煮鍋」1.2公升份量單人獨享剛剛好，3段式開關設計搭配斷電保護，即日起至9月5日特價666元；「DaoDi洗脫兩用藍光殺菌摺疊洗衣機」輕便收納還可摺疊，3檔時間調節搭配瀝水程序，輕鬆清洗貼身衣物，特價1,350元。

在外租屋總會擔心居安問題，PChome 24h購物提供「防狼噴霧＋防狼警報器超值組合」，即日起至9月30日特價378元，防狼噴霧體積小且方便攜帶，可當作鑰匙圈的警報器，輕鬆一拉立即發出警報，還能同時具備手電筒功能，是租屋族必備小物。

此外，應景開學季，PChome 24h購物於今天（8月30日）獨家線上開賣「成功高中百年校慶限定－書包立體悠遊卡」，售價320元，想重溫學生時代的校友們千萬不要錯過。

闔樂泰萬能移動桌，PChome 24h購物即日起至9月30日特價990元。圖／PChome 24h購物提供
闔樂泰萬能移動桌，PChome 24h購物即日起至9月30日特價990元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電，PChome 24h購物即日起至9月30日特價39,900元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電，PChome 24h購物即日起至9月30日特價39,900元。圖／PChome 24h購物提供
AIWA愛華多功能早餐機，PChome 24h購物即日起至9月1日特價1,680元。圖／PChome 24h購物提供
AIWA愛華多功能早餐機，PChome 24h購物即日起至9月1日特價1,680元。圖／PChome 24h購物提供
SNOOPY史努比吃貨系列－S19雙層防燙快煮鍋，PChome 24h購物即日起至9月5日特價666元。圖／PChome 24h購物提供
SNOOPY史努比吃貨系列－S19雙層防燙快煮鍋，PChome 24h購物即日起至9月5日特價666元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物於今天（8月30日）獨家線上開賣「成功高中百年校慶限定－書包立體悠遊卡」，售價320元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物於今天（8月30日）獨家線上開賣「成功高中百年校慶限定－書包立體悠遊卡」，售價320元。圖／PChome 24h購物提供
ikloo純白三層收納抽屜車，PChome 24h購物即日起至9月30日特價293元。圖／PChome 24h購物提供
ikloo純白三層收納抽屜車，PChome 24h購物即日起至9月30日特價293元。圖／PChome 24h購物提供
防狼噴霧＋防狼警報器超值組合，PChome 24h購物即日起至9月30日特價378元。圖／PChome 24h購物提供
防狼噴霧＋防狼警報器超值組合，PChome 24h購物即日起至9月30日特價378元。圖／PChome 24h購物提供
Effect親膚特級棉柔羽絲絨加厚日式床墊，PChome 24h購物即日起至9月30日特價990元。圖／PChome 24h購物提供
Effect親膚特級棉柔羽絲絨加厚日式床墊，PChome 24h購物即日起至9月30日特價990元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Flip TP470EA 14吋翻轉觸控筆電，PChome 24h購物即日起至9月30日特價19,900元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Flip TP470EA 14吋翻轉觸控筆電，PChome 24h購物即日起至9月30日特價19,900元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti獨顯筆電，PChome 24h購物即日起至9月30日特價38,900元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti獨顯筆電，PChome 24h購物即日起至9月30日特價38,900元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 開學日

延伸閱讀

開學首日屏東90師生確診 最快9/1再度入校打疫苗

開學第一天 苗栗縣中小學12校19班停課

超微推出全球最快遊戲處理器 9月上市

搶攻中秋連假BBQ商機！PChome 24h購物推「網美懶人烤肉」攻略包

相關新聞

米其林全台38家摘星 台南掛0

首納台南與高雄的「台北、台中、台南&高雄米其林指南2022」昨揭曉。全台共卅八間入選星級餐廳，一星卅間、二星七間，台北君...

葉怡蘭：米其林在中菜 明顯停滯不前

「台北、台中、台南、高雄米其林指南2022」昨揭曉，共卅八家餐廳摘星。旅遊飲食作家葉怡蘭說，這是一份讓人鬱悶、保守又無趣...

德國雙人重磅回歸 全聯印花換購最低99元入手實用刀具

每次推出都創下百萬兌換佳績的德國雙人精品廚具，2022年再度以精緻工藝的刀具重磅回歸全聯福利中心，共推出7款廚房刀具與配...

限時免費！飛利浦家電攜手馬來貘推中秋限定超實用貼圖

來貘宇宙再發威，搶在中秋節前夕，飛利浦家電與國際知名插畫家Cherng合作限定LINE貼圖「馬來貘 × 飛利浦家電 中秋...

2022米其林／T+T蟬聯一星 雙主廚奪年輕主廚大獎

去年首度拿下一星的T+T餐廳，今年於《台北、台中、台南&高雄米其林指南2022》蟬聯一星，並拿下「米其林指南年輕主廚大獎...

米其林指南台南首度納入 共44間美食店家入選獲肯定

國際級美食評鑑《米其林指南》今年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27間美食店家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，總共44間餐廳店家獲得肯定，是今年新入選餐廳總數最多的城市。入選類型包含小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等料理種類，展現台南在地多元飲食風貌，推薦大家安排多趟台南旅遊，吃遍米其林美食，規劃屬於自己的台南美食指南。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。