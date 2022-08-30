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名模王思偉、歌手張祺璦演繹FABIANA FILIPPI秋冬美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
伊林名模王思偉展演FABIANA FILIPPI 2022秋冬新裝。圖／FABIANA FILIPPI提供
伊林名模王思偉展演FABIANA FILIPPI 2022秋冬新裝。圖／FABIANA FILIPPI提供

以極簡主義和純天然精緻面料為品牌哲學核心的義大利品牌FABIANA FILIPPI，今（8月30）日於台北麗晶精品專賣店發表2022秋冬系列，伊林名模王思偉與新世代女歌手張祺璦（Ashley C.）兩位風格迥異的女性分別演繹全新秋冬不同的穿搭美學，FABIANA FILIPPI台灣總代理世新國際董事長鄭薛智伉儷也特地出席。

本季以「展望未來」為主題，在歌頌本質的同時，也表達在未來持續創造具有永恆魅力的服飾。色調上除了雋永的黑白，也用上大量的燕麥色，品牌所有色彩也都帶點灰調，格外適合亞洲人的膚色。秋冬服裝以建築為設計靈感，許多單品以品牌特色的鎳材質鑽石構築立體結構，讓人想起1950年代充滿前瞻性的「野獸派」建築革命。

羊毛、蠶絲等天然素材製作的薄紗和外套上，刺繡、亮片、紗線縫製橢圓形線條等賦予溫柔的材質內斂的光彩，本季也大量運用輕柔飄逸的駝鳥羽毛作為主要裝飾的素材，以對比手法妝點羊毛針織衫，並打造具有份量感卻又輕柔飄逸的耳環、項鍊等飾品，為當代女性打造舒適自在，又能從容轉換的日常必備單品。

伊林名模王思偉與Ashley C. 張祺璦出席2022秋冬新裝發表會。圖／FABIANA FILIPPI提供
伊林名模王思偉與Ashley C. 張祺璦出席2022秋冬新裝發表會。圖／FABIANA FILIPPI提供
放大的輪廓來自幾何建築的啟發。圖／FABIANA FILIPPI提供
放大的輪廓來自幾何建築的啟發。圖／FABIANA FILIPPI提供
（由左至右）伊林名模王思偉、世新國際董事長鄭薛智先生及夫人Alice女士、品牌嘉賓Ashley C. 張祺璦共賞2022秋冬新裝。圖／FABIANA FILIPPI提供
（由左至右）伊林名模王思偉、世新國際董事長鄭薛智先生及夫人Alice女士、品牌嘉賓Ashley C. 張祺璦共賞2022秋冬新裝。圖／FABIANA FILIPPI提供
駝鳥羽毛是本季重要的裝飾素材。圖／FABIANA FILIPPI提供
駝鳥羽毛是本季重要的裝飾素材。圖／FABIANA FILIPPI提供
淡雅的燕麥色是本季重要的色彩。圖／FABIANA FILIPPI提供
淡雅的燕麥色是本季重要的色彩。圖／FABIANA FILIPPI提供
Ashley C.張祺璦展現FABIANA FILIPPI青春氣息。圖／FABIANA FILIPPI提供
Ashley C.張祺璦展現FABIANA FILIPPI青春氣息。圖／FABIANA FILIPPI提供
伊林名模王思偉展演FABIANA FILIPPI 2022秋冬新裝。圖／FABIANA FILIPPI提供
伊林名模王思偉展演FABIANA FILIPPI 2022秋冬新裝。圖／FABIANA FILIPPI提供

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