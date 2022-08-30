名模王思偉、歌手張祺璦演繹FABIANA FILIPPI秋冬美學

以極簡主義和純天然精緻面料為品牌哲學核心的義大利品牌FABIANA FILIPPI，今（8月30）日於台北麗晶精品專賣店發表2022秋冬系列，伊林名模王思偉與新世代女歌手張祺璦（Ashley C.）兩位風格迥異的女性分別演繹全新秋冬不同的穿搭美學，FABIANA FILIPPI台灣總代理世新國際董事長鄭薛智伉儷也特地出席。

本季以「展望未來」為主題，在歌頌本質的同時，也表達在未來持續創造具有永恆魅力的服飾。色調上除了雋永的黑白，也用上大量的燕麥色，品牌所有色彩也都帶點灰調，格外適合亞洲人的膚色。秋冬服裝以建築為設計靈感，許多單品以品牌特色的鎳材質鑽石構築立體結構，讓人想起1950年代充滿前瞻性的「野獸派」建築革命。