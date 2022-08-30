粉絲直擊！JLO米蘭蜜月甜笑逛愛牌 阿班貼心拎戰利品

一舉一動都備受矚目的好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）與班艾佛列克（Ben Affleck），上週於美國喬治亞州舉行婚禮，本周立刻來到了義大利二度蜜月，小倆口輕鬆地於米蘭街頭上甜蜜逛街，還特地去了珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI大採購，班艾佛列克還貼心地擔任購物小幫手，幫嬌妻拎著戰利品，並親切的於店外和粉絲合影。

私底穿著偏好簡約自風格的珍妮佛羅培茲，經常穿著以高級材質製作服裝的BRUNELLO CUCINELLI，無論是品牌標誌性代表的羊絨針織衫、烏干紗透視長洋裝及立體版型休閒褲等，她總是能將品牌融合生活並輕鬆掌握與搭配。