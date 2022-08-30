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粉絲直擊！JLO米蘭蜜月甜笑逛愛牌 阿班貼心拎戰利品

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲與班艾佛列克被捕捉到在義大利蜜月時特地去逛珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲與班艾佛列克被捕捉到在義大利蜜月時特地去逛珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供

一舉一動都備受矚目的好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）與班艾佛列克（Ben Affleck），上週於美國喬治亞州舉行婚禮，本周立刻來到了義大利二度蜜月，小倆口輕鬆地於米蘭街頭上甜蜜逛街，還特地去了珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI大採購，班艾佛列克還貼心地擔任購物小幫手，幫嬌妻拎著戰利品，並親切的於店外和粉絲合影。

私底穿著偏好簡約自風格的珍妮佛羅培茲，經常穿著以高級材質製作服裝的BRUNELLO CUCINELLI，無論是品牌標誌性代表的羊絨針織衫、烏干紗透視長洋裝及立體版型休閒褲等，她總是能將品牌融合生活並輕鬆掌握與搭配。

BRUNELLO CUCINELLI 2022年秋冬女裝系列融合豐富的地域元素，創造出全新圖案與輪廓，將標誌性的北歐圖案、起絨或搖粒絨紋理織物、絎縫工藝等融入設計細節，從來自森林的飽和棕色到皮草般的羊毛工藝，再到嵌繡在衣物上的花卉圖案，一針一線都滲透著來自大地和自然的靈感，並以都會精神重新詮釋運動風滑雪裝。

珍妮佛羅培茲穿BRUNELLO CUCINELLI白色洋裝。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
珍妮佛羅培茲穿BRUNELLO CUCINELLI白色洋裝。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
珍妮佛羅培茲穿BRUNELLO CUCINELLI牛仔褲。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
珍妮佛羅培茲穿BRUNELLO CUCINELLI牛仔褲。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲與班艾佛列克被捕捉到在義大利蜜月時特地去逛珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲與班艾佛列克被捕捉到在義大利蜜月時特地去逛珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
珍妮佛羅培茲穿BRUNELLO CUCINELLI毛衣、腰帶、與圍巾。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供
珍妮佛羅培茲穿BRUNELLO CUCINELLI毛衣、腰帶、與圍巾。圖／BRUNELLO CUCINELLI提供

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