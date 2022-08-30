聽新聞
test
0:00 / 0:00
粉絲直擊！JLO米蘭蜜月甜笑逛愛牌 阿班貼心拎戰利品
一舉一動都備受矚目的好萊塢銀色夫妻檔珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）與班艾佛列克（Ben Affleck），上週於美國喬治亞州舉行婚禮，本周立刻來到了義大利二度蜜月，小倆口輕鬆地於米蘭街頭上甜蜜逛街，還特地去了珍妮佛羅培茲的愛牌BRUNELLO CUCINELLI大採購，班艾佛列克還貼心地擔任購物小幫手，幫嬌妻拎著戰利品，並親切的於店外和粉絲合影。
私底穿著偏好簡約自風格的珍妮佛羅培茲，經常穿著以高級材質製作服裝的BRUNELLO CUCINELLI，無論是品牌標誌性代表的羊絨針織衫、烏干紗透視長洋裝及立體版型休閒褲等，她總是能將品牌融合生活並輕鬆掌握與搭配。
BRUNELLO CUCINELLI 2022年秋冬女裝系列融合豐富的地域元素，創造出全新圖案與輪廓，將標誌性的北歐圖案、起絨或搖粒絨紋理織物、絎縫工藝等融入設計細節，從來自森林的飽和棕色到皮草般的羊毛工藝，再到嵌繡在衣物上的花卉圖案，一針一線都滲透著來自大地和自然的靈感，並以都會精神重新詮釋運動風滑雪裝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言