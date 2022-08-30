胡宇威搶先體驗UNDER ARMOUR科技跑鞋 「又輕、又舒服」立刻就愛上

路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。而adidas則是脫傳統框架，運用3D列印技術來打造4DFWD鞋，自帶推進力，重新定義科技跑鞋。

胡宇威受邀擔任UNDER ARMOUR的「潮跑大使」，就提到自己本來就熱愛慢跑，還會揪未婚妻陳庭妮一起。胡宇威笑說「一開始都是我拉著她，到後來反而都是庭妮提醒我該運動囉！」不僅如此來聊到先前腳傷時，有著對方的鼓勵，並保持著樂觀心態，才得以慢慢的回到演藝工作。因此，現在的胡宇威在挑選慢跑鞋款時，首重的就是「包覆」性，深怕再次因為運動不當而受傷，所以當他實際穿上HOVR Phantom 3鞋時，立刻就愛上，還說「又輕、又舒服」，更呼籲粉絲們，不管從事什麼運動，挑對鞋款最重要。

路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋。記者曾智緯／攝影

另外，adidas攜手矽谷科技公司Carbon評估超過500萬種4D結構變化，並運用歷時18年的運動員表現數據，引入數位光學合成技術，精密製成4DFWD中底。而新一代的4DFWD挑戰科學定律，將不可能變為可能，透過傾斜結構式的網格設計，能將跑步落地時的垂直壓力，轉換為向前推進力，使每一步平均多往前6.7毫米，且與上一代相比，新一代4DFWD的推進力達三倍以上，更多了23%的能量回饋，能讓跑者創造屬於自己的運動優勢。

adidas新一代4DFWD鞋的針織襪套式設計能包覆整個足部，更加輕量透氣且提升穩定度。圖／adidas提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas 4DFWD女款跑鞋7,200元。圖／adidas提供

UNDER ARMOUR女款HOVR Phantom 3跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供