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胡宇威搶先體驗UNDER ARMOUR科技跑鞋 「又輕、又舒服」立刻就愛上

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供
專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供

路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。而adidas則是脫傳統框架，運用3D列印技術來打造4DFWD鞋，自帶推進力，重新定義科技跑鞋。

胡宇威受邀擔任UNDER ARMOUR的「潮跑大使」，就提到自己本來就熱愛慢跑，還會揪未婚妻陳庭妮一起。胡宇威笑說「一開始都是我拉著她，到後來反而都是庭妮提醒我該運動囉！」不僅如此來聊到先前腳傷時，有著對方的鼓勵，並保持著樂觀心態，才得以慢慢的回到演藝工作。因此，現在的胡宇威在挑選慢跑鞋款時，首重的就是「包覆」性，深怕再次因為運動不當而受傷，所以當他實際穿上HOVR Phantom 3鞋時，立刻就愛上，還說「又輕、又舒服」，更呼籲粉絲們，不管從事什麼運動，挑對鞋款最重要。

路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋。記者曾智緯／攝影
路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋。記者曾智緯／攝影

另外，adidas攜手矽谷科技公司Carbon評估超過500萬種4D結構變化，並運用歷時18年的運動員表現數據，引入數位光學合成技術，精密製成4DFWD中底。而新一代的4DFWD挑戰科學定律，將不可能變為可能，透過傾斜結構式的網格設計，能將跑步落地時的垂直壓力，轉換為向前推進力，使每一步平均多往前6.7毫米，且與上一代相比，新一代4DFWD的推進力達三倍以上，更多了23%的能量回饋，能讓跑者創造屬於自己的運動優勢。

adidas新一代4DFWD鞋的針織襪套式設計能包覆整個足部，更加輕量透氣且提升穩定度。圖／adidas提供
adidas新一代4DFWD鞋的針織襪套式設計能包覆整個足部，更加輕量透氣且提升穩定度。圖／adidas提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供
專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供
專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔綱「潮跑大使」，並分享他的慢跑心得。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas 4DFWD女款跑鞋7,200元。圖／adidas提供
adidas 4DFWD女款跑鞋7,200元。圖／adidas提供

UNDER ARMOUR女款HOVR Phantom 3跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR女款HOVR Phantom 3跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR HOVR Phantom 3跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR HOVR Phantom 3跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

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