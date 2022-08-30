不只肌膚年輕 更要地球美麗！迪奧刻畫10年環保藍圖
在世界的浪潮下，各大化妝保養品牌除了強調產品有效外，更重要是負擔起社會責任，尤其全球面對氣候緊急狀態下，法國保養品牌迪奧宣布推出「2030美麗永續傳承策略」，打造未來10年的環保藍圖，立基於再生農法，搭配減少碳足跡、產品資訊透明化、創新包裝設計、社會文化責任等目標。
對迪奧來說，保養化妝品中有許多原料，來自於花卉，因此把花卉視為永續發展策略的首要之務，致力於再生農法，與10家家投入有機栽培農法的專業花農長期合作，復育香氛花卉，並加強在格拉斯進行生態足跡評估，分析生物多樣性、再生農業和經濟發展的連結關鍵，讓永續發展方向更加明確。
迪奧也承諾2030年前，迪奧花園及其合作夥伴的園圃，都將採用100%有機或再生農法；2026年所有來自迪奧花園和合作夥伴花園的天然原材料，都將取得「道德生物貿易聯盟（UEBT）」認證，實現生物多樣性與道德採購承諾。
另外針對4大目標，迪奧香水將減少生產鏈的碳足跡，於法國境內的所有工廠皆已採用100%可再生電力，目標在2023年前實現100%可再生能源，包括使用可降解的生物氣體。
創新商品包裝方面， 經典產品如迪奧曠野之心淡香水、迪奧藍星唇膏和迪奧生命之源金萃系列，目標2028年前停止使用塑料，提供100%可填充包裝及可回收包裝。
另外也提升採購供應鏈的透明度與可追溯性，並嚴守國際規章，持續研發安心配方，將持續致力於提升產品的自然來源成分占比。最後則是以女性為尊，善盡社會文化責任，倡導多元性、積極塑造企業文化，目前50%以上關鍵職務為女性，賦予女性員工權利，企業內也致力於維護品牌文化傳承及宣導對花農的專業認同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言