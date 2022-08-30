2022米其林名單揭曉 美食家高琹雯：4大遺珠始終沒被看見

「台北、台中、台南&高雄米其林指南2022」今日揭曉，共有38家餐廳摘星。美食家高琹雯LIZ表示，今年還是一份中規中矩的名單，首度參與的高雄有兩間餐廳摘一星，並不意外；「但台南沒有星餐廳，就有點傷心了」。

LIZ說，對於高雄、台南的星榜有些失望，例如高雄摘星呼聲很高的在地主廚簡天才、Marc L3，萬豪的美享地、高雄晶英的Ukai-tei Kaohsiung等，皆未入榜；去年米其林提出要將台南列入評鑑時，還有人笑說，「台南就可以出一本必比登」，可見庶民美食的小吃形象深植人心，但無一台菜餐廳摘星，「雖不意外，但很遺憾。」

回到台北與台中，LIZ說，「Embers對於台灣菜的新詮釋，以及永續的努力，終被看見摘下綠星，很為他們開心。」她心中「多年遺珠」的彧割烹、巴黎廳主廚高山英紀都新列一星，「晶華軒、蘭、法緹始終未摘星，是我心中最大遺珠。」

對於3家掉星，LIZ認為，A CUT與大腕應該是搬家之故，天本可能被盯上其為熟客制。」台中的小樂沐仍未列星位，「也是我心中的大遺珠。」