快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南米其林星級餐廳槓龜 黃偉哲：有點傷心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市欣欣餐廳的南靖雞，是老饕必點料理。圖／南市觀旅局提供
台南市欣欣餐廳的南靖雞，是老饕必點料理。圖／南市觀旅局提供

「台北台中台南高雄米其林指南」今公布星級餐廳名單，美食之都台南全落榜，黃偉哲說，雖有44家列入必比登推薦名單及入選餐廳，但還是有點傷心。

觀旅局長郭貞慧表示，台南以美食小吃聞名，料理方面有27家業者列入必比登推薦名單，17家入選由秘密客推薦的「入選餐廳」，和高雄相比，台南家數不算少。

他說，台南第一年被列入米其林指南評鑑，業者還在摸索階段，但有44家入列入選餐廳、必比登推薦名單，是很好的開始，明年會繼續輔導業者，爭取到有星級餐廳的成績。

郭貞慧說，星級餐廳評比，注重食材口味、料理一致性、味道調和以及駕馭能力，還會注意到環境營造、服務人員態度，以及突發狀況的即時應變等，有了第一年的經驗，希望藉此帶動業者提升能量。

黃偉哲也恭喜獲得肯定的27家必比登推介店家及17家米其林入選餐廳，他說，台南為台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產加上代代相傳的料理技法，都是台南成為「美食之都」的重要元素，也是遊客來台南旅遊的一大重點，相信未來國境解封，外國觀光客來台南可以藉由《米其林指南》，認識具有文化深度、美食廣度的台南。

台南 餐廳

延伸閱讀

台南泥水工會助弱勢修繕破舊屋 中秋加碼送月餅物資

南市7成警用密錄器不符期待 市議員要求加速汰舊換新

南市議員推南美館升格國家美術館 黃偉哲：樂觀其成

國小開學第一天 台南各地警推「護童專案」黃偉哲關心

相關新聞

美食家葉怡蘭評2022米其林：這是極度保守又無趣的名單

「2022台北、台中、台南、高雄米其林指南」今日揭曉，共有30家餐廳奪得一星，7家入選二星，頤宮中餐廳蟬聯5屆米其林指南...

台南米其林星級餐廳槓龜 黃偉哲：有點傷心

「台北台中台南高雄米其林指南」今公布星級餐廳名單，美食之都台南全落榜，黃偉哲說，雖有44家列入必比登推薦名單及入選餐廳，...

胡宇威搶先體驗UNDER ARMOUR科技跑鞋 「又輕、又舒服」立刻就愛上

路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔...

團團、圓圓吃18歲生日蛋糕 不小心拍落地民眾直呼可愛

台北市立動物園於今天上午將為大貓熊「團團」和「圓圓」舉辦18歲生日慶祝活動，園方特別準備「水果冰蛋糕」，不過「圓圓」和「...

台南沒摘米其林星級餐廳別失望 再公布17家入選餐廳

美食聖經《米其林指南》今天公布今年入選星級餐廳，今年首度納入台南與高雄兩個城市，可惜一向有「美食之都」封號的台南，並沒有...

不只肌膚年輕 更要地球美麗！迪奧刻畫10年環保藍圖

在世界的浪潮下，各大化妝保養品牌除了強調產品有效外，更重要是負擔起社會責任，尤其全球面對氣候緊急狀態下，法國保養品牌迪奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。