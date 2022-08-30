台南米其林星級餐廳槓龜 黃偉哲：有點傷心

「台北台中台南高雄米其林指南」今公布星級餐廳名單，美食之都台南全落榜，黃偉哲說，雖有44家列入必比登推薦名單及入選餐廳，但還是有點傷心。

觀旅局長郭貞慧表示，台南以美食小吃聞名，料理方面有27家業者列入必比登推薦名單，17家入選由秘密客推薦的「入選餐廳」，和高雄相比，台南家數不算少。

他說，台南第一年被列入米其林指南評鑑，業者還在摸索階段，但有44家入列入選餐廳、必比登推薦名單，是很好的開始，明年會繼續輔導業者，爭取到有星級餐廳的成績。

郭貞慧說，星級餐廳評比，注重食材口味、料理一致性、味道調和以及駕馭能力，還會注意到環境營造、服務人員態度，以及突發狀況的即時應變等，有了第一年的經驗，希望藉此帶動業者提升能量。

黃偉哲也恭喜獲得肯定的27家必比登推介店家及17家米其林入選餐廳，他說，台南為台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產加上代代相傳的料理技法，都是台南成為「美食之都」的重要元素，也是遊客來台南旅遊的一大重點，相信未來國境解封，外國觀光客來台南可以藉由《米其林指南》，認識具有文化深度、美食廣度的台南。