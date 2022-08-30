聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南米其林星級餐廳槓龜 黃偉哲：有點傷心
「台北台中台南高雄米其林指南」今公布星級餐廳名單，美食之都台南全落榜，黃偉哲說，雖有44家列入必比登推薦名單及入選餐廳，但還是有點傷心。
觀旅局長郭貞慧表示，台南以美食小吃聞名，料理方面有27家業者列入必比登推薦名單，17家入選由秘密客推薦的「入選餐廳」，和高雄相比，台南家數不算少。
他說，台南第一年被列入米其林指南評鑑，業者還在摸索階段，但有44家入列入選餐廳、必比登推薦名單，是很好的開始，明年會繼續輔導業者，爭取到有星級餐廳的成績。
郭貞慧說，星級餐廳評比，注重食材口味、料理一致性、味道調和以及駕馭能力，還會注意到環境營造、服務人員態度，以及突發狀況的即時應變等，有了第一年的經驗，希望藉此帶動業者提升能量。
黃偉哲也恭喜獲得肯定的27家必比登推介店家及17家米其林入選餐廳，他說，台南為台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產加上代代相傳的料理技法，都是台南成為「美食之都」的重要元素，也是遊客來台南旅遊的一大重點，相信未來國境解封，外國觀光客來台南可以藉由《米其林指南》，認識具有文化深度、美食廣度的台南。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言