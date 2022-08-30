「魔法阿媽」現身南美館Cosplay專場 9月10日高雄場開演倒數

「魔法阿媽」降臨南美館，準備收服殭屍。圖／春河劇團提供

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」Cosplay專場最終場8/27隆重登場，舞台劇「魔法阿媽」郎祖筠特別著戲服現身南美館與所有玩家同樂，並與台南市觀旅局長、南美館館長、董事長、立委賴品妤一起為活動進行開幕。

改編自臺灣原創動畫「魔法阿媽」，由春河劇團製作，聯合數位文創共同主辦的舞台劇「魔法阿媽」，飾演阿媽的郎祖筠特別與基隆「雷成壇」李戊己道長學習身形步法，在活動開始前來一段平安驅邪祟的表演。而此次專場「魔法阿媽」也廣受民眾歡迎，一直有「大膽」的群魔上前要求合影。