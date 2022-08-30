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最潮STANLEY保溫瓶平均降價10% 新色上市吹粉嫩風格

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
色彩多元繽紛的「STANLEY冒險系列 吸管隨手杯」，讓日常飲水習慣，也能彰顯個人色彩。圖／永新瓦MIHOLIFE提供
色彩多元繽紛的「STANLEY冒險系列 吸管隨手杯」，讓日常飲水習慣，也能彰顯個人色彩。圖／永新瓦MIHOLIFE提供

在戶外用品界被稱為潮流代表的美國的百年品牌STANLEY保溫瓶，今年春夏由永新瓦MIHOLIFE成為總代理，全面調整售價，平均價格較往年便宜10%，讓更多人容易入手超潮的保溫杯，並且也進軍網購通路，讓購物更為方便。STANLEY也推出兩款商品系列，包括冒險系列 吸管隨手杯、跨界系列 輕航杯，8月底前在指定線上通路平台購買吸管杯全系列9折。

STANLEY冒險系列吸管隨手杯，滿足環保與潮流造型等多種需求，包括有3種尺寸、8種顏色，包括橙柚橘、岩石灰、天空藍、卡其，櫻花粉、森林綠、消光黑、錘紋綠，透過容量不同，也能測試自己一天的喝水量。

並採用專利打造的「FlowState™3位旋轉蓋」上，具備便於即飲的吸管開口、啜飲開口，以及能防止噴濺、減少溢出的頂蓋，採用100%回收不鏽鋼打造杯體內層，是強韌的304（18/8）不銹鋼材質，可以7小時保溫、11小時保冷。

另款STANLEY Aerolight 跨界系列 輕航杯，則是走AeroLight™ 輕量級技術，並以色彩柔和風格為主，讓整體使用上更具清新風格。

STANLEY冒險系列 吸管隨手杯首波推出七色。圖／永新瓦MIHOLIFE提供
STANLEY冒險系列 吸管隨手杯首波推出七色。圖／永新瓦MIHOLIFE提供
STANLEY Aerolight跨界系列 輕航杯，主打百搭、適合各種場合的繽紛色系。圖／永新瓦MIHOLIFE提供
STANLEY Aerolight跨界系列 輕航杯，主打百搭、適合各種場合的繽紛色系。圖／永新瓦MIHOLIFE提供
STANLEY冒險系列 吸管隨手杯首波推出七色。圖／永新瓦MIHOLIFE提供
STANLEY冒險系列 吸管隨手杯首波推出七色。圖／永新瓦MIHOLIFE提供

吸管 美國

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