聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天！全家便利商店消費滿額送懶散兔&啾先生資料夾
迎接開學日，全家便利商店與超人氣LINE貼圖「懶散兔&啾先生」合作，推出學生族群必備限定資料夾，即日起至9月1日限時3天於全家便利商店門市購買指定商品單筆消費滿200元，即可免費獲得資料夾一個，天天都有不同的款式，分別是「GOGO款」、「吃早餐款」及「店長款」，每款皆限量、送完為止。此外，今天（8月30日）開學日再加碼，全家便利商店Fami!ce霜淇淋限時一天買1送1，口味任選2支只要49元。
為了應援學生族群，全家便利商店推出超值優惠，9月1日上午10點至晚上11點59分起會員App「隨買跨店取」經典肉鬆、鮪魚飯糰5入特價119元，平均一顆只要24元；即日起至9月6日使用My FamiPay、全盈+PAY、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡，即可享79折優惠，其中人氣經典的火腿起司蛋三明治特價26元。
想吃米其林星級美食也可到全家便利商店，今年再度榮獲米其林必比登的雙月食品社、鼎泰豐，以及米其林星級餐廳山海樓皆推出優惠，其中深受消費者喜愛的山海樓鮮筍雞茸粥、古早味炒炊粉及鼎泰豐雞肉香辣醬烤飯糰、香腸香辣醬黃金蛋炒飯等10項商品於8月31日至9月6日推出會員88折優惠；而雙月食品社則首推帶有濃郁芝麻香氣及花椒味的愛恨椒芝麵、由紅蔥酥與醇厚醬油交織成滿滿古早味的愛恨蔥蔥麵，即日起至9月6日於全家便利商店購買皆享任選2件99元優惠。
此外，還沒幫孩子繳學雜費的家長們就近到全家便利商店繳費，還有機會把ŠKODA汽車開回家，即日起至10月18日全家便利商店推出繳費抽ŠKODA汽車活動，活動期間繳付學雜費、電話費等帳單，並出示全家便利商店會員條碼或使用My FamiPay、全盈+PAY繳費即可自動登錄抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言