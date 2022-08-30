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限時3天！全家便利商店消費滿額送懶散兔&啾先生資料夾

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至9月1日限時3天於全家便利商店門市購買指定商品單筆消費滿200元，即可免費獲得「懶散兔與啾先生」限定文件夾一個，天天都有不同的款式，每款皆限量、送完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至9月1日限時3天於全家便利商店門市購買指定商品單筆消費滿200元，即可免費獲得「懶散兔與啾先生」限定文件夾一個，天天都有不同的款式，每款皆限量、送完為止。圖／全家便利商店提供

迎接開學日，全家便利商店與超人氣LINE貼圖「懶散兔&啾先生」合作，推出學生族群必備限定資料夾，即日起至9月1日限時3天於全家便利商店門市購買指定商品單筆消費滿200元，即可免費獲得資料夾一個，天天都有不同的款式，分別是「GOGO款」、「吃早餐款」及「店長款」，每款皆限量、送完為止。此外，今天（8月30日）開學日再加碼，全家便利商店Fami!ce霜淇淋限時一天買1送1，口味任選2支只要49元。

為了應援學生族群，全家便利商店推出超值優惠，9月1日上午10點至晚上11點59分起會員App「隨買跨店取」經典肉鬆、鮪魚飯糰5入特價119元，平均一顆只要24元；即日起至9月6日使用My FamiPay、全盈+PAY、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡，即可享79折優惠，其中人氣經典的火腿起司蛋三明治特價26元。

想吃米其林星級美食也可到全家便利商店，今年再度榮獲米其林必比登的雙月食品社、鼎泰豐，以及米其林星級餐廳山海樓皆推出優惠，其中深受消費者喜愛的山海樓鮮筍雞茸粥、古早味炒炊粉及鼎泰豐雞肉香辣醬烤飯糰、香腸香辣醬黃金蛋炒飯等10項商品於8月31日至9月6日推出會員88折優惠；而雙月食品社則首推帶有濃郁芝麻香氣及花椒味的愛恨椒芝麵、由紅蔥酥與醇厚醬油交織成滿滿古早味的愛恨蔥蔥麵，即日起至9月6日於全家便利商店購買皆享任選2件99元優惠。

此外，還沒幫孩子繳學雜費的家長們就近到全家便利商店繳費，還有機會把ŠKODA汽車開回家，即日起至10月18日全家便利商店推出繳費抽ŠKODA汽車活動，活動期間繳付學雜費、電話費等帳單，並出示全家便利商店會員條碼或使用My FamiPay、全盈+PAY繳費即可自動登錄抽獎。

8月30日開學日加碼，全家便利商店Fami!ce霜淇淋限時一天買1送1，口味任選、2支特價49元。圖／全家便利商店提供
8月30日開學日加碼，全家便利商店Fami!ce霜淇淋限時一天買1送1，口味任選、2支特價49元。圖／全家便利商店提供
9月1日上午10點至晚上11點59分起全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出經典肉鬆、鮪魚飯糰5入特價119元，平均一顆只要24元。圖／全家便利商店提供
9月1日上午10點至晚上11點59分起全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出經典肉鬆、鮪魚飯糰5入特價119元，平均一顆只要24元。圖／全家便利商店提供
即日起至9月6日於全家便利商店使用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡即可享79折優惠，其中火腿起司蛋三明治只需26元。圖／全家便利商店提供
即日起至9月6日於全家便利商店使用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡即可享79折優惠，其中火腿起司蛋三明治只需26元。圖／全家便利商店提供
在全家便利商店就能吃到米其林美食，今年再度榮獲米其林必比登的雙月食品社、鼎泰豐以及米其林餐廳山海樓皆推出限時優惠。圖／全家便利商店提供
在全家便利商店就能吃到米其林美食，今年再度榮獲米其林必比登的雙月食品社、鼎泰豐以及米其林餐廳山海樓皆推出限時優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至9月6日於全家便利商店使用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡即可享79折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至9月6日於全家便利商店使用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡即可享79折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至9月6日於全家便利商店使用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡即可享79折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至9月6日於全家便利商店使用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡即可享79折優惠。圖／全家便利商店提供

便利商店 米其林 開學日

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