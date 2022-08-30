寶格麗日內瓦表展 男女表黑金上身 妹島和世大玩聯名

2022日內瓦表展（Geneva Watch Days）自8月29日起至9月1日止於日內瓦地區展開。精品龍頭品牌之一寶格麗（BVLGARI）於 2022日內瓦表展推出本季新作。歡慶10週年的Octo系列新男表換上金色新裝，其中包括搭載全新機芯的Octo Finissimo Skeleton 8 Days鏤空八日鍊腕表。以經典蛇形 Serpenti系列為主力的女表，則全力探索不同材質的黑色。一系列限量聯名表為本季亮點，包括Bulgari Aluminium系列3款聯名設計，以及由日本建築大師妹島和世操刀的Octo Finissimo Automatic自動腕表Sejima特別版，備受矚目。

●男表金裝上身 女表黑色摩登時尚

男表焦點Octo Finissimo Skeleton 8 Days鏤空八日鍊，所搭載的全新BVL 199 SK手動上鍊機芯擁有超長8日動力儲存功能之外也維持Octo Finissimo系列著名的纖薄外觀，厚度僅5.95毫米。軌道式動力儲存指示順著7點半位置的小秒針盤蜿蜒而下，表盤可見噴砂霧面煤黑色建築感機芯結構，對比金色的時標與經典幾何表殼線條。品牌也將「黃金法則」套用至全新的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic兩地時區計時自動腕表與Octo Finissimo Automatic自動腕表，後者更推出了美國限定的限量黃K金版本。

匯聚珠寶與製表兩大傳統工藝的珠Serenti Seduttori Tourbillon陀飛輪珠寶腕表，一樣搭載史上最嬌小的3.65毫米 BVL 150自動上鍊陀飛輪機芯，外觀則以明暗輝映的鑽石與黑色尖晶石勾勒魅惑靈蛇線條與六角形蛇鱗圖騰。Serpenti Seduttori、Serpenti Spiga 及BVLGARI BVLGARI三大系列也推出黑色的新品：Serpenti Seduttori系列以玫瑰金表圈對比黑色DLC類鑽碳表殼與鍊帶形成和諧反差，亦提供表圈鑲鑽的選擇。彈性纏繞手腕的Serpenti Spiga則首度換上黑色陶瓷，配玫瑰金鑲鑽表圈與蛇鱗裝飾。

除了女表，暱稱BB的BVLGARI BVLGARI腕表也換上霧面的黑色DLC類鑽碳與拋光處理黑色表鍊，分別提供33毫米石英款與41毫米自動上鍊兩種型號，可作為對表配戴。

●大玩聯名 妹島和世出手

寶格麗本次曝光4枚限量的聯名合作，其中最受矚目的莫過於與2010年獲「普立茲克獎」（Pritzker Prize）的日本建築師妹島和世合作設計的Octo Finissimo腕表SEJIMA特別版，透明的藍寶石水晶表盤呈現搶眼獨特的鏡面效果並佈滿由妹島和世所特別設計的圓點圖騰，搭配全拋光精鋼表殼和表鍊，玩轉物質與通透的對比，充分展現建築師慣用的美學符碼。全球限量360 只，隨附具特殊鏡面效果的精鋼專屬表盒。