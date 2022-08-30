三星Z Fold4、Z Flip4早鳥取貨首日大批星粉樂取新機

三星電子日前推出全新Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4，主打規格進化、耐用度提升、拓展多元摺疊應用，台灣三星回饋消費者，在性能強勢升級下，仍維持最低3萬元出頭的價格，吸引眾多星粉搶先預購，各大通路亦紛傳捷報。今天（8月30日）開放預購民眾早鳥取貨，預購者除可獲得最高4,500元指定配件購物金及全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期等優惠，三星微風南山旗艦體驗館再加碼送出限量最高4,000元郵政禮券，吸引眾多星粉一早集結現場；下午則邀請演藝圈好交情搭檔GEmma吳映潔、阿緯劉峻緯現身擔任一日取貨店員，讓消費者感受賓至如歸的貼心交機服務。

為回饋熱血星粉現身力挺，三星微風南山旗艦體驗館於今天優先取貨首日特地包下高級餐廳打造「摺學俱樂部」，讓預購者能舒適地在餐廳等待交機、品嘗精緻的星級摺學下午茶之外，還可參加三星精心準備的摺學先修班，在新機到手前搶先體驗Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4的魅力。

今早三星微風南山旗艦體驗館開店已有超過百位民眾集結排隊取機，現場約有58%消費者預購Samsung Galaxy Z Fold4、42%消費者預購Z Flip4。搶得頭香的首位取機民眾為來自基隆的徐小姐，凌晨2點即從基隆開車至現場排隊。徐小姐此次購買Samsung Galaxy Z Flip4 256GB「精靈紫」，身為星粉的她先前使用Galaxy S10+，表示觀察摺疊機已久，非常喜歡新色「精靈紫」，加上自己在網路上觀看多部開箱影片，深受夜拍功能及電池續航升級所吸引，因此決定購買。

第二位排隊消費者為來自台北的韓先生，凌晨3點就到現場等候取機，購買Samsung Galaxy Z Fold4 256GB「迷霧金」，喜歡展開時的7.6吋大螢幕，就像一台隨身平板，摺疊時的握感也很舒服，升級的相機和處理器也是購買的一大誘因。第三位排隊消費者為來自新北的陳小姐，購買Samsung Galaxy Z Flip4 256GB「精靈紫」，預購前即有報名參加Galaxy Free Trial星機免費試用計畫，親自體驗過後最喜歡Z Flip4的輕巧體積及相機功能。

台灣三星觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，Samsung Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4預購銷售占比各約一半；整體容量方面，Samsung Galaxy Z Flip4以256GB最受歡迎、占比近6成，Samsung Galaxy Z Fold4 1TB、512GB版本占比亦有約5成的表現，在顏色選擇上，Samsung Galaxy Z Flip4以「精靈紫」最搶手，預購量占逾3成，Samsung Galaxy Z Fold4則以「雪松綠」大受歡迎，預購量占近4成。

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，三星傾聽消費者心聲，打造深具意義的創新設計，並提供一系列有感的預購及上市方案，感謝全台星粉熱烈支持，此次預購圓滿達標，三星智慧館及三星商城預購成績較前一代Z系列成長逾兩成，Z Fold4更較前一代成長逾2倍，盼Samsung Galaxy Z摺疊旗艦正式上市後，持續活絡台灣高階智慧型手機市場。

觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，過去Samsung Galaxy Z Fold3反應熱烈、預購供不應求，因此今年備貨更積極，此次Samsung Galaxy Z Fold4預購表現更超出原先預期，占比將近5成；記憶體容量部分，Z Fold4 1TB約占1TB及512GB的15%。另根據電信業者等通路分享預購狀況，Samsung Galaxy Z Flip4預購者中，三星星粉主要來自S系列及部分A系列使用者；Samsung Galaxy Z Fold4則有許多預購者來自Noter換機，Noter根據自身使用需求，內嵌S Pen的S22 Ultra及多工、大螢幕的Z Fold4皆有擁戴者。

陳啓蒙指出，展望兩款摺疊新機上市後續買氣，Z系列整體以低標較前一代成長20%、往50%持續邁進。而在9月台灣手機市調排行中，Samsung Galaxy Z Flip4因價格親民，將以旗艦手機銷售量排行Top 10為目標；台灣三星對Samsung Galaxy Z Fold4亦寄予厚望，期望9月名列旗艦手機銷售額排行Top 5。在備貨方面，Samsung Galaxy Z Fold4今年上市以占比35%預作準備，9月也會根據市場需求調整，加上系統業者共同推廣等助力下，期望可達占Z系列40%。