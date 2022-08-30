快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄建築二代圓料理夢 2家店同時摘星很風光

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
Liberté開業3年，全店只有28個座位，只接受一個月前預約，僅供應晚餐。圖／業者提供
Liberté開業3年，全店只有28個座位，只接受一個月前預約，僅供應晚餐。圖／業者提供

備受矚目的米其林指南今年首度納入台南、高雄，高雄唯二入榜餐廳Liberté、承Sho 是國城建設二代洪士庭、洪嘉聰兄弟一手催生，建築世家圓餐飲夢，洪嘉聰說「得獎榮耀要歸功於主廚追求卓越的堅持」，他想把全世界最好事物帶進高雄，讓世界看見高雄，下一家店已在洽談。

這兩家店都在國城建設自家位於前鎮區的建築大樓「定潮」內，Liberté主打法式料理，日籍主廚研發出更符合亞洲人口味料理，調味較輕盈，海鮮食材比例高，也融入在地食材。Liberté開業3年，全店只有28個座位，只接受一個月前預約，僅供應晚餐。承Sho則是主打新派的懷石料理，強調個人化服務，開業2年，有28個座位，有供應午、晚餐。

「不是經營者厲害，是主廚及餐廳團隊厲害！」洪嘉聰謙虛地說，還有很多可以更精進之處，不會停下腳步，會努力做到更好。

洪嘉聰是七年級生，哥哥洪士庭是68年次，年輕兄弟檔懂吃，在開店前，走遍亞洲米其林餐廳，將養分及視野帶進台灣。2家店熬過疫情考驗，如願獲得摘星光環，洪嘉聰透露，已有下一店洽談中，他希望有更多有理念的經營者一起投入，擦亮高雄餐飲品牌。

高雄美食專家葉盛耀說，這兩家店是高雄近年很具話題卻相當低調的高檔餐廳，沒有太多宣傳，靠知音口耳相傳。店內每一個細節都相當講究，入榜不令人意外，主廚將食材、調味發揮到淋漓盡致，得獎實至名歸。葉盛耀也說，這類餐廳人事成本頗高，經營者要有一定理念才能走得長遠。

承Sho主打新派的懷石料理，強調個人化服務，開業2年。圖／業者提供
承Sho主打新派的懷石料理，強調個人化服務，開業2年。圖／業者提供
Liberté主打法式料理，日籍主廚研發出更符合亞洲人口味料理，調味較輕盈。圖／業者提供
Liberté主打法式料理，日籍主廚研發出更符合亞洲人口味料理，調味較輕盈。圖／業者提供

餐廳 米其林 建築

延伸閱讀

高雄兩家日系餐廳摘下米其林一星 全與國城建設有關

慈善公演獲跨黨派支持 高雄藍綠議員9月6日同台演唱

不計前嫌！柯志恩參選高雄市長 韓國瑜首度在臉書留言祝福

2022米其林／「美食之都」意外落榜！台南星級餐廳掛蛋 高雄2間入選稱霸南台灣

相關新聞

美食家葉怡蘭評2022米其林：這是極度保守又無趣的名單

「2022台北、台中、台南、高雄米其林指南」今日揭曉，共有30家餐廳奪得一星，7家入選二星，頤宮中餐廳蟬聯5屆米其林指南...

台南米其林星級餐廳槓龜 黃偉哲：有點傷心

「台北台中台南高雄米其林指南」今公布星級餐廳名單，美食之都台南全落榜，黃偉哲說，雖有44家列入必比登推薦名單及入選餐廳，...

胡宇威搶先體驗UNDER ARMOUR科技跑鞋 「又輕、又舒服」立刻就愛上

路跑旺季到來，專業運動品牌UNDER ARMOUR發表兼具機能科技與潮流的HOVR Phantom 3跑鞋，請來胡宇威擔...

團團、圓圓吃18歲生日蛋糕 不小心拍落地民眾直呼可愛

台北市立動物園於今天上午將為大貓熊「團團」和「圓圓」舉辦18歲生日慶祝活動，園方特別準備「水果冰蛋糕」，不過「圓圓」和「...

台南沒摘米其林星級餐廳別失望 再公布17家入選餐廳

美食聖經《米其林指南》今天公布今年入選星級餐廳，今年首度納入台南與高雄兩個城市，可惜一向有「美食之都」封號的台南，並沒有...

不只肌膚年輕 更要地球美麗！迪奧刻畫10年環保藍圖

在世界的浪潮下，各大化妝保養品牌除了強調產品有效外，更重要是負擔起社會責任，尤其全球面對氣候緊急狀態下，法國保養品牌迪奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。