高雄建築二代圓料理夢 2家店同時摘星很風光

備受矚目的米其林指南今年首度納入台南、高雄，高雄唯二入榜餐廳Liberté、承Sho 是國城建設二代洪士庭、洪嘉聰兄弟一手催生，建築世家圓餐飲夢，洪嘉聰說「得獎榮耀要歸功於主廚追求卓越的堅持」，他想把全世界最好事物帶進高雄，讓世界看見高雄，下一家店已在洽談。

這兩家店都在國城建設自家位於前鎮區的建築大樓「定潮」內，Liberté主打法式料理，日籍主廚研發出更符合亞洲人口味料理，調味較輕盈，海鮮食材比例高，也融入在地食材。Liberté開業3年，全店只有28個座位，只接受一個月前預約，僅供應晚餐。承Sho則是主打新派的懷石料理，強調個人化服務，開業2年，有28個座位，有供應午、晚餐。

「不是經營者厲害，是主廚及餐廳團隊厲害！」洪嘉聰謙虛地說，還有很多可以更精進之處，不會停下腳步，會努力做到更好。

洪嘉聰是七年級生，哥哥洪士庭是68年次，年輕兄弟檔懂吃，在開店前，走遍亞洲米其林餐廳，將養分及視野帶進台灣。2家店熬過疫情考驗，如願獲得摘星光環，洪嘉聰透露，已有下一店洽談中，他希望有更多有理念的經營者一起投入，擦亮高雄餐飲品牌。