「美食之都」星星全摃龜！台南阿霞飯店：不是為米其林開設

美食聖經《米其林指南》今天公布2022入選名單，今年首次納入台南、高雄兩個城市，但其中台南星級餐廳沒半家，高雄一星有兩家，對於台南首次加入就「摃龜」，網友表示「不意外」、「也好」、「之前就預言了」、「台南只有小吃」，台南市觀光旅遊局之前積極協助餐廳加入米其林，局長郭貞慧對結果難掩失望，不過她表示，今年是第一年難免大家還不太適應，未來應該還有希望。

而之前被各方看好有機會入選、台南台菜代表餐廳之一的「阿霞飯店」第三代經營人吳健豪今天表示，「餐廳並不是為米其林開設」，一直都是做該做的事，並沒有因為想入選而做任何的改變，所以如果有入選當然很好、很感謝，沒有入選「餐廳也不會明天就關門」，會持續努力經營。

米其林指南繼之前公布「必比登推薦」，台南首度有27家餐廳小吃入選，今天再公布星級餐廳，其中一星部分新增7家以往未得過星級的餐廳，其中包括兩家高雄的餐廳，其他都是台北餐廳，高雄兩家分別是Liberte法國餐廳及承sho無菜單日本料理，但台南並沒有餐廳入選。而2、3星餐廳則除了一家是台中、其他都是台北。

今天的公布在線上直播，網友獲悉台南沒有餐廳入選星級後，紛紛回應「台南要有星級餐廳真的impossible」、「真心覺得台南的台菜比台北好吃多了」、「剛宣布要加入高雄台南時就有人預言台南不可能了」。但有台南網友表示「台南的美食不需要米其林肯定」、「台南的小吃無敵」、「還好沒有米其林餐廳，否則觀光客更多了」。

也有網友推薦多家台南餐廳，像是Principe法國餐廳及l'herbe 香草小餐酒等，但有網友認為台南的高級餐廳多數很低調，可能因此很難入選米其林。