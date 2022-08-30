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2022米其林／「美食之都」意外落榜！台南星級餐廳掛蛋 高雄2間入選稱霸南台灣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
首度納入台南與高雄兩個城市的《台北、台中、台南&高雄米其林指南》星級餐廳名單，今天正式公佈。記者高婉珮／攝影。
首度納入台南與高雄兩個城市的《台北、台中、台南&高雄米其林指南》星級餐廳名單，今天正式公佈。記者高婉珮／攝影。

首度納入台南與高雄兩個城市的《台北、台中、台南&高雄米其林指南》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有30間餐廳入選一星，其中7間為新入選。二星餐廳全台有7間，君品酒店的粵菜餐廳頤宮仍是唯一一家三星餐廳。

其中，高雄共有2間餐廳入選一星，分別是Liberté與承（Sho）。台北有24間餐廳入選一星，其中5家為新入選：6間餐廳入選二星，分別是侯布雄、logy、RAW、祥雲龍吟、態芮、請客樓；君品酒店的粵菜餐廳頤宮仍是唯一一家三星餐廳。台中則有4間餐廳入選一星，JL Studio依舊是台中唯一的二星餐廳。台南則未有店家入選星級餐廳。

在個人獎項方面，T+T主廚古俊基與蔡元善是今年「米其林指南年輕主廚大獎」得主。

除了年輕主廚大獎，《台北、台中、台南&高雄米其林指南》也頒發了「米其林指南服務大獎」，希望能鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員。獲獎者是鹽之華經理余佩凌（Pauline）。此外，「米其林指南侍酒師獎」得主是巴黎廳1930侍酒師林允順，表彰對於推薦食物與葡萄酒搭配的成功。

「米其林綠星」頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳，去年得主山海樓與陽明春天（士林），今年繼續連莊，Embers與小小樹食（大安路）則是今年新入選的「米其林綠星」。

《臺北、臺中、臺南 &高雄米其林指南 2022》 米其林星級名單

【台北】

三星：（共1間）

1. 頤宮

二星：（共6間）

1. 侯布雄

2. Logy

3. RAW

4. 祥雲龍吟

5. 態芮

6. 請客樓

一星：（共24間，3間晉升，2間新入選）

1 教父牛排

2 De Nuit

3 富錦樹

4 金蓬萊遵古台菜

5 Holt（晉升）

6 Impromptu by Paul Lee

7 謙安和

8 吉兆割烹壽司

9 Longtail

10 明福台菜海產

11 米香

12 渥達尼斯磨坊

13 山海樓

14 牡丹

15 巴黎廳 1930x 高山英紀（晉升）

16 欣葉 鐘菜（新入選）

17 明壽司

18 鮨野村

19 鮨隆

20 壽司芳（晉升）

21 T+T

22 天香樓

23 雅閣

24 彧割烹（新入選）

【台中】

二星：（共1間）

1. JL Studio

一星：（共4間）

1. 鹽之華

2. Forchetta

3. 俺達的肉屋

4. 澀

【高雄】

一星：（共2間，皆為新入選）

1. Liberté（新入選）

2. 承（新入選）

【米其林綠星】

1. 山海樓

2. 陽明春天 （士林）

3. Embers（新入選）

4. 小小樹食 （大安路）（新入選）

「米其林指南侍酒師獎」得主是巴黎廳1930侍酒師林允順。記者陳睿中／攝影。
「米其林指南侍酒師獎」得主是巴黎廳1930侍酒師林允順。記者陳睿中／攝影。
「米其林指南服務大獎」得主是鹽之華經理余佩凌（Pauline）。記者沈昱嘉／攝影。
「米其林指南服務大獎」得主是鹽之華經理余佩凌（Pauline）。記者沈昱嘉／攝影。
T+T主廚古俊基獲得「米其林指南年輕主廚大獎」。記者吳致碩／攝影。
T+T主廚古俊基獲得「米其林指南年輕主廚大獎」。記者吳致碩／攝影。

餐廳 米其林 台南

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