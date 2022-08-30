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3人同行免費升級「川府麻辣湯」！肉多多慶50間店開幕

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「爆炒川府麻辣」是肉多多火鍋招牌湯底之一。圖／肉多多火鍋提供
「爆炒川府麻辣」是肉多多火鍋招牌湯底之一。圖／肉多多火鍋提供

創立5年的「肉多多火鍋」，近期於台南開設「台南新仁店」，乃是肉多多第50間直營門店。為慶祝品牌達到全新里程碑，肉多多全台門店自9月1日起，推出「3人同行用餐，1鍋免費升級『爆炒川府麻辣湯』湯底」的優惠，回饋5年以來一直支持力挺的粉絲們。

隸屬於樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」，初期以「大份量肉盤」與「積極展店」為特色，快速在餐飲界打響名號。為了與市場其他業者做出區隔，肉多多近年在火鍋湯底的研發上不遺餘力，先是推出香氣渲染力十足的「爆炒三兄弟（爆炒川府麻辣／爆炒蒜頭蛤蜊雞／爆炒海味石頭湯）」，後又再於今年攜手台菜王子黃景龍主廚，聯名推出「龍王麻辣」，讓火鍋湯底與品牌特色結合更為緊密。其中業界少見的「爆炒川府麻辣湯」，精選燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，經由炙熱鍋氣爆香，突顯香料的麻香與辣度；基底湯頭也從原先的昆布湯，進化成精心熬煮的豬雞骨白湯，更提升湯底的厚度與香醇，造就出令饕客與粉絲們都擋不住誘惑的經典滋味。

為歡慶第50間肉多多火鍋開幕，9月1日至10月31日期間，推出免費升級方案。凡3人以上同行，至全台肉多多火鍋門店點用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），其中一鍋湯底即可免費升級為「爆炒川府麻辣湯」，現賺95元。透過桌邊爆炒帶來的鍋氣，讓辛、麻、鮮、香、辣一次到位，不僅讓顧客在視覺、味覺與嗅覺上得到最大滿足，還能擁有好肉配好湯的享受，更也讓消費者對肉多多有更深的品牌記憶。

藉由桌邊爆炒的服務，更能體驗到川府麻辣湯底的香氣。圖／肉多多火鍋提供
藉由桌邊爆炒的服務，更能體驗到川府麻辣湯底的香氣。圖／肉多多火鍋提供

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