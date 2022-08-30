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房間裝潢涉抄襲 台中鳳凰酒店將向承包商求償商譽損失

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
鳳凰酒店說，部分涉有抄襲Norin作品的親子套房目前壁面都已撤除，連官網上的照片也都換新。圖／取自鳳凰酒店官網
鳳凰酒店說，部分涉有抄襲Norin作品的親子套房目前壁面都已撤除，連官網上的照片也都換新。圖／取自鳳凰酒店官網

台中市今年開張營運的鳳凰酒店傳出部分客房擅自使用國外設計師Norin的作品，且並未經授權用於布置房間擺飾。酒店今表示，該些裝潢由承包業者施作，酒店深感遺憾，並向插畫家Norin表達由衷歉意。

酒店發出聲明說，為保障插畫家Norin的著作權，已撤除壁紙。目前已由承包業者向插畫家Norin誠摯道歉，並正與插畫家聯繫補償措施。

酒店人員說，發生此事，他們至感震驚，因為此事也使酒店的商譽受損，將向承包商求償。

據了解，鳳凰酒店是由礁溪長榮鳳凰酒店業主投資之鳳凰酒店管理顧問公司運營管理，位於台中市中區景緻優美的柳川畔，步行即可抵達台中州廳、中華路夜市、宮原眼科等知名景點。

酒店有260間客房，8樓至10樓為親子主題客房與星際樂園。酒店人員說，部分涉有抄襲Norin作品的親子套房目前壁面都已撤除，連官網上的照片也都換新。

鳳凰酒店說，部分涉有抄襲Norin作品的親子套房目前壁面都已撤除，連官網上的照片也都換新。圖／取自鳳凰酒店官網
鳳凰酒店說，部分涉有抄襲Norin作品的親子套房目前壁面都已撤除，連官網上的照片也都換新。圖／取自鳳凰酒店官網

酒店 插畫家 親子

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