第一本環島日曆！2023年老派生活日曆及手帳募資上線 限時早鳥優惠中

第一本以「時光環島」為概念出發的2023年老派日曆，已在8月30日上午10點於嘖嘖平台啟動募資！老派的生活日曆邁入第五年，2023年將獻出一代人的時光寶盒，讓你信手一翻便啟程紙上環島，致敬我們心裡那個嚮往自由自在的靈魂。

葛萊美獎設計 只有老派能超越老派

2023年老派的生活日曆，邀請葛萊美獎設計師操刀，運用早年日曆三原色，模擬舊時代印刷品手法，超越復古更添美感。資料更擴充溯及1914年至1990年間的報版、專業收藏家珍存的老物件，是報時光推出日曆五年來，突破的一冊！

365天每天認識一項時代娛樂

365天一天一頁老派的生活育樂，從環島旅行、飛車龍虎鬥環島地圖、老遊樂園代幣，台灣第一張唱片到早期的童謠，從消失的戲院到電影廣告，更多的老報圖照、時代桌遊、趣味廣告等46組時光主題，365天每天認識一項時代娛樂、一起時光環島。

2023年老派的生活日曆獨創「迷你聲音博物館」收錄有聲史料，能聽見許多時光裡留下的寶貴聲音。（圖／報時光）

獨創聲音博物館 掃碼聆聽時代

不只時光環島，更讓你聽見青春的歌聲，2023年老派的生活日曆收錄多首有聲史料，獨創「迷你聲音博物館」，你可以在日曆中掃碼傾聽到歷史留下的聲音，有悠悠傳唱於1914年發行的台灣第一張唱片〈一串年〉、日治時期少見的臺語敘事歌曲〈安平小調〉、1965年誕生的可口可樂廣告歌等多首深具時代氣息的曲目。

老派手帳以腳踏車、飛機等交通工具為形象視覺，內頁適用子彈筆記，一套分四冊，輕巧方便攜帶。（圖／報時光）

無時效、更自由的老派手帳

2023年老派的生活日曆既復古又創新，同款設計的「老派手帳」延續環島主題，以腳踏車、飛機等交通工具為形象視覺，採用一套共四冊，體型輕巧更便於攜帶，內頁適用於子彈筆記，紙質厚度適中好書寫，以季度為編排設計，使用不受時效限制，書寫、繪圖更能自由發揮。

2023年老派的生活日曆及老派手帳限量早鳥優惠現正募資中，用懷舊溫暖你未來的每一天。（圖／報時光）

持續創新才能延續老派精神，2023年老派日曆&手帳更加碼送出時光宇宙兔年珍藏NFT。每位嘖嘖募資案的贊助人，都將收到一份獨一無二的兔年NFT。為你的元宇宙增添復古熱情，趁這個機會，不為自己設限，攜手一起踏上新潮的老派未來。

這刻，為2023年的自己選一份懷舊又暖心的禮物吧！老派的生活日曆及老派手帳，蒐集寶島中不同時光的陳年舊事、光陰寶物，每一頁都是一個時代的故事，看見往日的美麗與真實，2023年老派的生活日曆及老派手帳早鳥優惠現正募資中，讓這本最懂你的日曆，用懷舊溫暖你未來的每一天。