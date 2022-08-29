紐約名媛風alice+olivia歡慶20歲！Melody難得印花上身

紐約名媛風品牌alice + olivia在2022歡慶20週年。今（8月29）日，alice + olivia舉辦2022秋冬新品發布會，現場更展出為20週年特地創作的Stacey Face大頭娃娃圖騰，以多種族的膚色彰顯出Women Support Each Other的理念，強調全球女性團結的力量，「美麗不只一種，希望大家能接受並欣賞不同的美！」和Stacey Bendet同為時尚名媛Melody殷悅出席今日活動時表示。

Melody今日難得地穿上大片印花的Cheri Floral珍愛玫瑰長洋裝配上同款西裝外套，她表示alice + olivia風格浪漫的同時，也有俐落的西裝褲裝，每個人都能找到適合自己的服飾。因為品牌的誕生源自於創辦人Stacey Bendet當初一個想要挑戰「設計出一條完美褲子」的念頭，每季都有推出新色的褲裝是品牌最受歡迎的設計，Melody更點名最想購入的就是橘色西裝外套及短褲。