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紐約名媛風alice+olivia歡慶20歲！Melody難得印花上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
時尚名媛Melody殷悅出席alice + olivia秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
時尚名媛Melody殷悅出席alice + olivia秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供

紐約名媛風品牌alice + olivia在2022歡慶20週年。今（8月29）日，alice + olivia舉辦2022秋冬新品發布會，現場更展出為20週年特地創作的Stacey Face大頭娃娃圖騰，以多種族的膚色彰顯出Women Support Each Other的理念，強調全球女性團結的力量，「美麗不只一種，希望大家能接受並欣賞不同的美！」和Stacey Bendet同為時尚名媛Melody殷悅出席今日活動時表示。

Melody今日難得地穿上大片印花的Cheri Floral珍愛玫瑰長洋裝配上同款西裝外套，她表示alice + olivia風格浪漫的同時，也有俐落的西裝褲裝，每個人都能找到適合自己的服飾。因為品牌的誕生源自於創辦人Stacey Bendet當初一個想要挑戰「設計出一條完美褲子」的念頭，每季都有推出新色的褲裝是品牌最受歡迎的設計，Melody更點名最想購入的就是橘色西裝外套及短褲。

這次20週年，alice + olivia針對喜愛Stacey Face娃娃圖案的亞洲市場推出限定版的T恤與白色Stacey Face毛衣。T恤已亞洲膚色的娃娃為主角，毛衣上面兩個Stacey娃娃則分分別以玫瑰刺繡西裝和豹紋大衣兩大標誌之作，傳遞alice + olivia 2022秋冬的時尚風格。限量版白色Stacey Face毛衣僅於台灣、日本、韓國、泰國等四個地區獨家上市。

alice + olivia歡慶20週年特地推出的多膚色Stacey Face大頭娃娃圖案。圖／alice + olivia提供
alice + olivia歡慶20週年特地推出的多膚色Stacey Face大頭娃娃圖案。圖／alice + olivia提供
時尚名媛Melody殷悅出席alice + olivia秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
時尚名媛Melody殷悅出席alice + olivia秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
時尚名媛Melody殷悅出席alice + olivia秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
時尚名媛Melody殷悅出席alice + olivia秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
alice + olivia歡慶20週年暨2022秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
alice + olivia歡慶20週年暨2022秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
alice + olivia歡慶20週年暨2022秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供
alice + olivia歡慶20週年暨2022秋冬發佈會。圖／alice + olivia提供

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