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今天訂明天取！全家「全+1商城」頂級夯肉食材限時免運

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中秋大烤即將來臨，全家化身為全國烤生神隊友，會員APP「全+1商城」首度推出「中秋購快速」專區，強打一日到貨快速服務。圖／全家便利商店提供
中秋大烤即將來臨，全家化身為全國烤生神隊友，會員APP「全+1商城」首度推出「中秋購快速」專區，強打一日到貨快速服務。圖／全家便利商店提供

中秋烤肉已成全民運動，全家便利商店化身烤肉神隊友，即日起至9月8日期間，會員App「全+1商城」首度推出「中秋購快速」專區，強打一日到貨的快速服務，開賣頂級和牛、安格斯牛排、日本生食級干貝、松葉蟹、挪威鯖魚與多款烤肉器具等，近50款熱門夯品最低下殺4折起，包括PRIME頂級霜降沙朗骰子更下殺4折，只要88元；肉質細緻的北海道松葉蟹鉗蟹肉亦享4.4折限時優惠，只要309元即可購入，眾多美味食材只要於當日上午10:00前在全家App「全+1商城」完成訂購，隔日即可於指定全家店舖取件。

除了豐富食材，多款烤肉用品，包含烤盤、烤肉架等器具「全+1商城」也一應俱全，更有國民小吃黑橋牌香腸、棉花糖與多款烤肉醬等商品，供消費者一站購足，搭配一日到貨的快速服務，讓中秋烤肉採買更便利。

中秋烤肉之餘，全家同步迎戰電商99購物節，會員App「全+1商城」全館包含3C家電、美妝保養、機能保健、FMC商品與Picard法國美食等商品，自8月31日起至9月28日連續4周，推出全館平日消費滿199免運、週末五六日不限金額全館免運優惠，更規劃「99購嗨節」專區，推出3.9折起限時優惠，以在地小吃、甜點美食與進口零嘴等3大夯品搶市。除此之外，9月7日起連續2週網購包裹早鳥取件除可獲得FMC玳玳花油切綠茶買1送1優惠券，還有機會抽iPhone 13、康寧陶瓷絢彩不沾鍋或「全家」會員點數99,000點，包裹領取件數越多、中獎機會越高。

烤肉 中秋 小吃 全家便利商店

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