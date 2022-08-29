Sinasera 24攜手6位名廚 公益餐會利潤捐贈台東長濱國中

「Sinasera 24在長濱第五年了，逐步穩定的同時，我們也希望能為在地教育盡一份心力。團隊從前年就開始討論這個計畫，雖然碰到疫情攪局，但現在，我們要實現這件事！」

Sinasera 24行政主廚楊柏偉（Nick）所說的「這件事」，是在今年9、10月份Sinasera 24將攜手6家餐廳——Ashin阿鑫小料理、logy、Silks House晶華軒、酉志、MUME、明壽司，推出6場公益餐會，不但會將6場公益餐會的餐飲利潤都捐贈給長濱國中，同時安排6位名廚前進校園，與學生們分享、交流。

楊柏偉於2015年到長濱服替代役時，就跟這裡結下了不解之緣。當時他運用烹飪專長，協助在地國中的餐飲教育課程，指導學生烘焙、料理、果雕等技能，開啟了長濱地方教育培養餐飲學子的契機，更有學生在台灣國際廚藝美食挑戰賽中奪得佳績。

不過，原本挹注餐飲教育課程的經費，因課綱規範找不到合適的師資因而叫停了；楊柏偉因此邀請餐飲業界的好友，攜手進行這次的公益餐會，所有餐飲利潤將捐贈給長濱國中，運用在餐飲知識與技能培育上，專款專用，由 Sinasera 24 與學校共同管理與運作。

「我們希望這是一項長期性的服務與陪伴，除了這次活動合作的主廚，未來也將邀請合作夥伴與職人到學校。透過這樣的交流，讓對餐飲有興趣的小朋友有機會接觸並開拓不同的視野。」

6場公益餐會皆是晚餐，第一棒是9月9日的Ashin阿鑫小料理，阿鑫師傅對「食材原味」的堅持，與主廚楊柏偉不謀而合。第二場是9月19日的logy，這是logy主廚田原諒悟第一次帶團隊到東部，選用在地食材，與主廚楊柏偉聯手呈現東部特色。第三場是9月26日的Silks House晶華軒，鄔海明主廚將來到 Sinasera 24，選用在地特色，成就出一道道餐盤上的美味，展現人文風土相互鏈結的情感。