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Sinasera 24攜手6位名廚 公益餐會利潤捐贈台東長濱國中

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
第二場於9月19日攜手logy。圖／Sinasera 24提供
第二場於9月19日攜手logy。圖／Sinasera 24提供

「Sinasera 24在長濱第五年了，逐步穩定的同時，我們也希望能為在地教育盡一份心力。團隊從前年就開始討論這個計畫，雖然碰到疫情攪局，但現在，我們要實現這件事！」

Sinasera 24行政主廚楊柏偉（Nick）所說的「這件事」，是在今年9、10月份Sinasera 24將攜手6家餐廳——Ashin阿鑫小料理、logy、Silks House晶華軒、酉志、MUME、明壽司，推出6場公益餐會，不但會將6場公益餐會的餐飲利潤都捐贈給長濱國中，同時安排6位名廚前進校園，與學生們分享、交流。

楊柏偉於2015年到長濱服替代役時，就跟這裡結下了不解之緣。當時他運用烹飪專長，協助在地國中的餐飲教育課程，指導學生烘焙、料理、果雕等技能，開啟了長濱地方教育培養餐飲學子的契機，更有學生在台灣國際廚藝美食挑戰賽中奪得佳績。

不過，原本挹注餐飲教育課程的經費，因課綱規範找不到合適的師資因而叫停了；楊柏偉因此邀請餐飲業界的好友，攜手進行這次的公益餐會，所有餐飲利潤將捐贈給長濱國中，運用在餐飲知識與技能培育上，專款專用，由 Sinasera 24 與學校共同管理與運作。

「我們希望這是一項長期性的服務與陪伴，除了這次活動合作的主廚，未來也將邀請合作夥伴與職人到學校。透過這樣的交流，讓對餐飲有興趣的小朋友有機會接觸並開拓不同的視野。」

6場公益餐會皆是晚餐，第一棒是9月9日的Ashin阿鑫小料理，阿鑫師傅對「食材原味」的堅持，與主廚楊柏偉不謀而合。第二場是9月19日的logy，這是logy主廚田原諒悟第一次帶團隊到東部，選用在地食材，與主廚楊柏偉聯手呈現東部特色。第三場是9月26日的Silks House晶華軒，鄔海明主廚將來到 Sinasera 24，選用在地特色，成就出一道道餐盤上的美味，展現人文風土相互鏈結的情感。

第四場是10月2日的燒鳥餐廳酉志，這次Sinasera 24要變身燒鳥店，跟志田主廚聯手呈現直火料理。第五場是10月19日的MUME；今年獲得亞洲50大「永續餐廳獎」（Flor de Caña Sustainable Restaurant Award）肯定的MUME，這次除了使用花東在地食材外，還將與Sinasera 24攜手，一同從調理技法的變化，呈現資源永續的概念。第六場是10月23日的明壽司，明壽司強調「簡單樸實的展現食材原味」，與楊柏偉極力以當季、在地食材創發料理的理念不謀而合。兩位主廚都希望台灣飲食能向下紮根，促成明壽司此次為公益移師長濱。

第六場於10月23日攜手明壽司。圖／Sinasera 24提供
第六場於10月23日攜手明壽司。圖／Sinasera 24提供
6場公益餐會第一場於9月9日與Ashin阿鑫小料理攜手。圖／Sinasera 24提供
6場公益餐會第一場於9月9日與Ashin阿鑫小料理攜手。圖／Sinasera 24提供
第三場於9月26日攜手Silks House晶華軒。圖／Sinasera 24提供
第三場於9月26日攜手Silks House晶華軒。圖／Sinasera 24提供
第四場於10月2日攜手燒鳥餐廳酉志。圖／Sinasera 24提供
第四場於10月2日攜手燒鳥餐廳酉志。圖／Sinasera 24提供
第五場於10月19日攜手MUME。圖／Sinasera 24提供
第五場於10月19日攜手MUME。圖／Sinasera 24提供
Sinasera 24以「種下希望的種子」為主題，攜手Ashin阿鑫小料理、logy、晶華軒、酉志、MUME、明壽司，發起公益餐會。圖／Sinasera 24提供
Sinasera 24以「種下希望的種子」為主題，攜手Ashin阿鑫小料理、logy、晶華軒、酉志、MUME、明壽司，發起公益餐會。圖／Sinasera 24提供

壽司 餐廳 疫情 台東

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