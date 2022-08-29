聽新聞
test
0:00 / 0:00
摩斯咖啡+蛋堡=65元！漢堡王「韓式泡菜烤肉堡」登場
中秋烤肉節將至，漢堡王特別以韓式烤肉元素，推出「韓式泡菜重磅雙牛堡」、「韓式泡菜烤雞堡」等3款期間限定新堡，滿足肉食愛好者的心。至於「摩斯漢堡」則是限時推出「週二咖啡日」活動，摩斯咖啡搭配指定漢堡，套餐優惠價65元，還可加價升級，讓早餐充滿咖啡香。
漢堡王本次以韓式燒烤醬、韓式泡菜入饌，新推出3款「韓式泡菜烤肉堡」系列。其中主打的「韓式泡菜重磅雙牛堡」，以重達8.8盎司的雙層火烤牛肉排為主角，搭配上韓式泡菜、韓式燒烤醬與雙倍美式起士，帶來重量級的享受，單點189元，套餐229元。
同步登場的「韓式泡菜烤牛堡」則是以4.4盎司的火烤牛肉排為主，同樣搭配有韓式泡菜與起士，單點139元、套餐179元。至於「韓式泡菜烤雞堡」，則是讓韓式泡菜搭配去古蹟腿排，還有生洋蔥與起士，適合不吃牛的民眾享受烤肉樂，單點109元、套餐149元。3款新品限時於9月6日至10月31日期間供應。
「摩斯漢堡」自即日起至10月31日期間，推出「週二咖啡日」活動。活動期間的早餐時段，凡購買中杯「摩斯咖啡」搭配番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡（3選1），每套優惠價65元。加價20元，則可將摩斯咖啡升級為中杯「拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」，讓辛勤的上班族在工作前享受元氣早晨食光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言