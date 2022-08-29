摩斯咖啡+蛋堡=65元！漢堡王「韓式泡菜烤肉堡」登場

中秋烤肉節將至，漢堡王特別以韓式烤肉元素，推出「韓式泡菜重磅雙牛堡」、「韓式泡菜烤雞堡」等3款期間限定新堡，滿足肉食愛好者的心。至於「摩斯漢堡」則是限時推出「週二咖啡日」活動，摩斯咖啡搭配指定漢堡，套餐優惠價65元，還可加價升級，讓早餐充滿咖啡香。

漢堡王本次以韓式燒烤醬、韓式泡菜入饌，新推出3款「韓式泡菜烤肉堡」系列。其中主打的「韓式泡菜重磅雙牛堡」，以重達8.8盎司的雙層火烤牛肉排為主角，搭配上韓式泡菜、韓式燒烤醬與雙倍美式起士，帶來重量級的享受，單點189元，套餐229元。

同步登場的「韓式泡菜烤牛堡」則是以4.4盎司的火烤牛肉排為主，同樣搭配有韓式泡菜與起士，單點139元、套餐179元。至於「韓式泡菜烤雞堡」，則是讓韓式泡菜搭配去古蹟腿排，還有生洋蔥與起士，適合不吃牛的民眾享受烤肉樂，單點109元、套餐149元。3款新品限時於9月6日至10月31日期間供應。