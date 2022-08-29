識貨藏家搶下手！江詩丹頓收藏家系列骨董表展登台

擁有260年豐富製表歷史的江詩丹頓（Vacheron Constantin），將自即日起至9月20日止於台北101專賣店舉辦「Les Collectionneurs收藏家系列」骨董表展。收藏家系列是由品牌傳承部門的專家們精選涵蓋20世紀各個年代的骨董表款代表作，定期在江詩丹頓全球各地專賣店舉辦的專場活動展售。此次登台9枚骨董時計，才剛抵台就已經有2枚被識貨藏家收走。

登台展出的時計中，年代最為久遠的是1911年生產的一枚18K黃金計時懷表，配大明火琺瑯表盤，底蓋內鐫刻首代擁有者的姓名年份與購買地。另一枚懷表則是1930年製作的鉑金與銥合金超薄懷表，機芯以德國銀鑄造，超薄款式反應1930年代的極簡風格。

隨著時代美學演進，在表耳上的各種造型變化也是收藏時的一大重點，例如1949年的型號4126黃金淚珠式表耳腕表，優雅的表耳造型辨識度高，並搭載了品牌經典自製機芯435，是當代最穩定牢靠的代表作。1954年的型號4871、18K黃金自動腕表的表耳造型脫胎自品牌經典的馬爾他十字標誌，配內外表圈雙色表盤。

兩枚1960年代的腕表均採用璇入式後底蓋，是江詩丹頓最早期防水表款。其中生產於1969年的編號12238、型號7397、18K黃金枕型腕表，圓弧角度的表耳被藏家暱稱為「蝙蝠俠」，完美結合運動與紳裝風格，體現開始全球化發展時、將行動旅行的生活方式融入表款設計的趨勢。型號7397更搭載了江詩丹頓第一顆配備有可調式慣性擺輪的自動上鍊機芯Cal. K1072，因採用能夠將摩擦減到最小的寶石軸承，Cal. K1072被公認是當時最優秀的自動機芯之一。

兩枚已蒙收藏的時計，其中為一枚編號11442的18K 黃金天文台認證計時懷表，是品牌的第一只計時懷表，並於當時通過難得的日內瓦天文台競賽認證，表殼內鐫刻日內瓦天文台認證字樣 「Chronomètre bulletin de 1ère classe de l'Observatoire de Genève」。另一枚則是1937年的編號10085、18K黃金方型腕表，方形表款反應「後工業革命」時代低調流線美學。

「收藏家系列」的誕生，體現江詩丹頓對歷史資產的珍視。團隊透過各式各樣的管道來搜尋這些作品，其中包括了拍賣行以及跟私人藏家的直接接觸，並仔細與表廠內資料核對鑑定，再評估表款是否需要簡單清潔乃至於深度修復，以儘可能地將品項維持在接近出廠時的原始狀態，這也有賴表廠保留的大量庫存骨董零件及工具。所有「收藏家系列」的表款都附有真品證書以及在表界堪稱絕無僅有的二年保固。

「Les Collectionneurs收藏家系列」展覽 地點：江詩丹頓台北101專賣店（台北市信義區市府路45號2樓） 時間：2022年8月29日(一)- 9月20日(二) 電話：02-8101-8658