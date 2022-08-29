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Benefit Body激能蛋白新上市！限時募資享67折
現代人飲食習慣常造成蛋白質的攝取不足，除了食物來源的補充外，乳清蛋白沖泡粉是現在最常見能快速補充的方式。台灣品牌WORTH沃爾司推出最新型態的乳清蛋白系列產品「 Benefit Body激能蛋白」，採用獨家多元加速科技，針對不同訓練階段，提供最科學化的補給。
Benefit Body激能蛋白有四種風味，分別有：赤小豆歐蕾、榛果海鹽甘納許、贅沢花蜜拿鐵、初雲焙茶拿鐵，熱門百搭口味提供選擇自由。在健身後的放鬆時光，還可以把激能蛋白延伸烹調出許多小點心，將蛋白粉融入甜點食譜中，補充營養時也能滿足我們的口腹之慾。
Benefit Body激能蛋白科學化高效配方是由專業醫師、藥師和營養師共同研發，原料擁有多專利技術認證；商品由有.設計團隊募資，即日起在嘖嘖平台進行預購，喜愛健身重視體態的民眾們，把握限時67折募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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