每桌送16吋「八寶海鮮龍蝦米糕」！晶華尾牙春酒超海派

迎接因疫情延宕兩年的公司企業大型年終聚會，台北晶華酒店端出重量級美味的「海派尾牙」，即起接受11月1日至2023年3月31日的訂席，每桌10位18,800元起，亮點是桌桌都贈送以澳洲進口體型超過一公斤重的肥美龍蝦結合總鋪師手作米糕，澎派吸睛、16吋大的「八寶海鮮龍蝦米糕」。

此外，餐飲團隊也可前往特定定點進行外燴，可優惠加價點用；11月30日前完成訂席，消費滿5萬再贈晶華住宿1晚，加購招牌海派剉冰每份優惠價2,500元，加購微醺KTV觀光巴士每位499元。

此次尾牙專案主推的「八寶龍蝦鮑魚米糕」，是在直徑長40公分的巨型蒸籠內依序堆疊入米糕及頂級八寶配料，台式米糕先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒增香，Q彈的米粒香氣撲鼻。頂級海鮮八寶則豪邁使用一整隻西澳龍蝦，主廚以台式蒜蓉清蒸方式料理，令人驚豔的還有醬香四溢、入口彈牙的屏東九孔鮑，旁邊還擺滿口感綿密細緻的栗子及鮑汁燜煮入味的台灣花菇、鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上以低溫油炸至金黃色的瑤柱絲，以及青菜增添綠意，視覺感超震撼。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「海派尾牙」專案除了桌桌都贈送豪邁大氣的「八寶龍蝦鮑魚米糕」外，還可加購「海派剉冰」，用震撼視覺的美食打造另類的聚會饗宴。另有結合城市星空KTV、五星宴席和住房的「年終歡唱─郵輪式尾牙」專案，以及結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的「外燴尾牙」專案等，將戰線一路拉至年後的春酒旺季。