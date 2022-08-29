買1送1！辻利茶舗快閃台中 柚見抹茶卷+全新飲品開賣

中秋腳步漸進，來自日本的百年抹茶「辻利茶舗」也應景推出限定款「柚見抹茶卷」，將中秋必嚐的柚子入料，為苦甜的抹茶帶來清新酸感。同時還有「辻利抹茶京珠拿鐵」、「京町焙茶京珠拿鐵」、「小倉煎茶蕨餅飲」等新配料飲品登場。另外辻利茶舗也將於9月2日至9月18日快閃台中中友百貨，限時推出招牌商品「買1送1」的優惠，讓中台灣粉絲能盡情享受。

辻利茶舗本次推出的「柚見抹茶卷」精選九州大分縣的高級柚蜜，製成軟綿的柚香戚風蛋糕，內餡則是宇治抹茶香堤並捲入酸甜的柚子果凍，最後再在表面撒滿宇治抹茶，讓茶香更加馥郁，同時擁有抹茶清香與柚子的微酸甘甜，每條725元，嘗鮮價699元，9月2日起於台中中友快閃店與樂天市場網路商城同步販售。

9月15日起，台北信義遠百店將推出2款全新的飲品配料系列。其中「辻利抹茶京珠」是以鹿兒島火香系抹茶「丸香」入料製成，富有咀嚼口感與香氣，共計有「辻利抹茶京珠拿鐵」、「京町焙茶京珠拿鐵」及「辻利黃豆黑蜜京珠拿鐵」等3種飲品可供選擇，單杯155～165元。另款配料則是首次推出、以茶葉入蕨餅的「玄米茶蕨餅」，具有彈牙滑嫩的口感，共計有「小倉煎茶蕨餅飲」、「炒立焙茶蕨餅飲」、「松印玄米茶蕨餅飲」等3種品項，均110元。