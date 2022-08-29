就像在日本！台北老爺 X 宜得利「祭典主題房」新登場

好想去日本！粉絲們的哀號聲，台北老爺酒店聽見了。業者即起宜得利家居合作，9月30日前聯手推出2022夏日和風N COOL住房專案，每晚3,988元起，以「日本夏日祭典」為發想，除了住進「很日本」的房型，還提供日式背心服裝體驗，強化日本慶典感。此外，住房即加送涼感企鵝抱枕，行程適用於國旅補助，可搶搭最後一波。

N COOL限量主題房的設計，以「日本夏日祭典」為發想，運用風鈴、水氣球、撈金魚、日式挫冰等祭典常見元素，為客房帶來熱鬧涼夏祭典風情；另外，瞄準現代人愛打卡的風潮，客房內也準備了「日式法被」祭典背心，可搭配主題房拍照打卡。

宜得利家居也為了此次合作，在主題房內提供涼感商品體驗，從床包、被單到抱枕等，皆使用2022年N COOL系列最新商品，住客可體驗特殊涼感布料及吸濕速乾機能，享受整晚的沁涼好眠。

專案房型有兩款，包括「怦然心酷雙人房」享受宜得利電動可躺式沙發，緩解旅遊後的疲憊感，或可選擇「酷COOL主題房」配備大型懶骨頭，讓全家大小可盡情玩耍放鬆。

台北老爺酒店總經理笹谷久雄表示，這次與同樣來自日本的領先品牌NITORI宜得利家居，共同推出日式涼夏祭典主題房，是希能藉由兩造合作，讓台灣國人領略更多日本文化，在因疫情不能出國之際，也可體驗如至日本旅遊一般的樂趣。