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咒術迴戰 X UNDER PEACE 設計！限量經典角色服飾登場
2022超人氣動漫作品《咒術迴戰》，由主辦單位有你共創取得羚邦集團正版授權，與台灣在地潮流服飾品牌UNDER PEACE 設計出品合作推出限定服飾 ，一共設計出共九款的限定劇照T恤，於有你共創策畫執行的「咒術迴戰快閃店─領域展開」 展期時段內獨家開賣販售。
UNDER PEACE深耕在地近16年，秉持著對街頭文化的熱誠，建構起對流行產業的具象化。本次結合「虎杖悠仁」、「伏黑惠」、「釘崎野薔薇」、「五條悟」等超人氣角色設計出限定劇照T恤，除了角色打鬥劇照搭配刺繡名字外，背後更印有角色經典名言以及加上角色icon，質感升級。
除了服飾外，還特別設計出了兼具搭配性的長襪作為服飾配件，利用緹花工藝技術在襪子上呈現出咒術迴戰字樣，產品功能性特別增加了Y型足跟止滑設計以及萊卡彈性固定帶，並透過特殊透氣網眼設計達到吸濕排汗的效果，除了好看也兼具了功能性。
服飾中許多精緻細節呈現，值得咒粉們細細品嘗玩味，全系列限定服飾於有你共創策畫的「咒術迴戰快閃店─領域展開」正式與大家見面，活動自即日起到10月10日在松山文創園區南向製菸工廠 (免費入場)，另外還有近100項《咒術迴戰》台灣區限定必收周邊，詳情請見商品活動頁查詢。
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