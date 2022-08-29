每款限量300瓶！湯瑪町威士忌中秋推出雪莉單桶原酒

蘇格蘭湯瑪町（Tomatin）單一麥芽威士忌酒廠成立125週年，繼去年在台推出春節及中秋節單桶原酒限定版酒標獲得好評，今年中秋再次以虎年為主題，以雪莉原酒桶發行兩款虎年中秋限量版威士忌，以「虎嘯皓月」、「金虎躍月」為主題，分別採用紅、藍色系酒標，展現傳統年節氣息。

藍色酒標湯瑪町「虎嘯皓月」雪莉單桶原酒單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精度58.7%，裝瓶量329瓶，全台限量307瓶。帶有橘子巧克力與香草卡士達香氣，口感具有蘋果乾、燉梨與些許可可粉和義式濃縮咖啡的味道，蜂巢的甜蜜滋味與泥土及草本植物的調性平衡得宜，尾韻持久而溫暖。

紅色酒標湯瑪町「金虎躍月」雪莉單桶原酒單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精度58.5%，裝瓶量341瓶，全台限量323瓶。帶有香蕉麵包、榛果和黑煙草的香氣，且含有輕淡的烤橘子和葡萄乾氣息，口感延續溫暖的香料調性，具有深度的味覺感受，仔細品嚐可發現香料巧克力、焦糖和栗子，以及柑橘和少許檸檬的味道，尾韻綿長。

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