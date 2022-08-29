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家中氛圍隨心切換 森下沉浸式調光LED吸頂燈募資上線

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
森下沉浸式調光LED吸頂燈讓家中的氣氛隨心切換。圖/有你共創提供
森下沉浸式調光LED吸頂燈讓家中的氣氛隨心切換。圖/有你共創提供

後疫情時代的延續，習慣在家的時間變多了，家中的光源也隨之備受重視，好的光源不僅影響生活品質，也影響著情緒，由日本設計、台灣製造的森下沉浸式調光LED吸頂燈，功能不僅限一般家中的照明，更擁有4種色溫白、黃、夜、自然光與15段調光的自由選擇，讓家中的氣氛隨心切換。

由於台灣中小房型居多，許多臥室身兼書房，廚房也常見連結餐廳使用，但不同空間適合的色光並不相同，例如臥室及餐廳用暖色更能讓人放鬆，書房及廚房則適合使用白光。森下沉浸式調光LED吸頂燈得以解決空間侷限困擾，在開關方面，有壁切與遙控兩種方式，直覺操作使得一家大小都能自由開關，產品有防蟲設計，還強化了散熱功效更加安全；另外還有自動記憶功能，直覺還原到上次設定的狀態；定時關燈設定更能有效幫助省電。

森下源自日本東京，深根台灣29年，品質口碑有保障，此次沉浸式調光LED吸頂燈保固長達兩年。

吸頂燈底座鎖孔槽符合台灣規格，只要三步驟即可安裝完畢，新手也能輕鬆完成。商品由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，喜愛質感生活的民眾，快把握限時74折募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面(https://bit.ly/3AauaYp)查詢。

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