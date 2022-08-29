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麥香綠茶造型首登場 麥香三入組icash2.0 8月31日開賣
經典不敗的麥香系列，這次再度變身icash2.0，繼上次推出麥香紅茶、奶茶款式之後，愛金卡公司這次特別將「麥香綠茶icash2.0」補齊，推出「麥香三入組icash2.0」，讓想收藏的民眾全口味一次買齊。首波預購將於8月31日11:00am起於OPEN POINT App開賣，售價1組750元；7-ELEVEN門市販售將於9月7日起上架開賣，而博客來及7-ELEVEN購物中心則是於9月7日10:00am提供線上訂購。
網友們敲碗成功的「麥香綠茶icash2.0」終於推出，外觀依照實品製作，包裝表面印刷及皺褶細節處也完整呈現，如同先前推出的紅茶、奶茶款一樣，黏在背面的吸管塑膠套，也能將吸管取出插在頂端吸管孔，擬真程度令人驚奇。
而這次推出「麥香三入組icash2.0」，一次將3種款式收集齊全，全新包裝創意十足，更特別設計仿真紙盒，將3款icash2.0整齊排列收納，紙盒外觀還特別印上產品LOGO與條碼圖案，整體再使用封膜材質收縮包裝，可愛又擬真，令人忍不住想整箱購買回家。
除了超擬真的麥香icash2.0吸引手刀搶購，喝真的麥香也有優惠，9月7日至10月4日至7-ELEVEN門市購買麥香375ml系列飲品及統一麵碗裝系列任2件享8折優惠；購買麥香375ml系列飲品搭配御飯糰產品，合購現省5元。
另外，icash2.0支付小額購物及租借公共自行車也超方便，還能享限時超值回饋，即日起至9月30日至星巴克、Mister Donut、酷聖石等指定餐飲通路使用icash2.0消費，即享交易金額7% OPEN POINT回饋；9月12日至12月12日持icash2.0租借T-Bike台南市公共自行車，不限金額消費就享100% OPEN POINT點數回饋。
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