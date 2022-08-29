王陽明、CL個性演繹FRED 傳遞LIVE THE JOY活在當下

LVMH集團旗下現代珠寶品牌斐登（FRED），是在創立於1936年由Fred Samuel所創立的，在超越80年的歷史裡，扎根於創始人Fred Samuel窮其一生所追求的生活哲學「充滿力量與勇氣、嚮往自由，超越極限」。受到他所鍾愛的法國蔚藍海岸（French Riviera）的陽光所啟發， FRED以「Live the Joy」充滿活力的精神，彰顯出品牌標誌性的樂觀精神，鼓舞人們一起慶祝生活中的每一個幸福瞬間。

2022年盛夏，FRED特別匯聚了來自亞太地區的明星兼時尚達人，包括台灣男星王陽明（Sunny Wang）、韓國舞曲天后CL、香港唱作歌手Tyson Yoshi、新加坡男演員陳泂江Desmond Tan及澳洲女演員Francesca Hung等，共同演繹FRED最具代表性的珠寶系列，以各自獨特的陽光氣質演繹出個性風格，在湛藍天空與燦爛陽光下見證生活中大大小小的快樂瞬間。透過此特別企劃，「創意現代珠寶商」FRED誠邀我們每個人微笑面對生活，並感受品牌的快樂精神：今天、明天和每一天，活在當下，樂享每個歡欣時刻。 Force 10 Winch 18K黃金精鋼 帆船鏈繩手環，78萬8,100元。圖／FRED提供 Chance Infinie 白金鑽石戒指，11萬5,300元。圖／FRED提供 韓國舞曲天后CL演繹FRED珠寶。圖／摘自藝人IG FRED Force 10 Color Crush玫瑰金彩色寶石繽紛手練，67萬8,700元。圖／FRED提供 王陽明演繹FRED珠寶。圖／FRED提供 Force 10 Color Crush白金彩色寶石Multibuckle繽紛手鍊，134萬4,300元。圖／FRED提供 Force 10 彩虹寶石帆船練扣手鍊，22萬2,400元。圖／FRED提供 Pretty Woman Hypnotic Rainbow炫彩翻轉項鍊，464萬6,900元。圖／FRED提供 王陽明演繹FRED珠寶。圖／FRED提供 Chance Infinie白金鑽石耳環，20萬9,000元。圖／FRED提供 韓國舞曲天后CL演繹FRED珠寶。圖／摘自藝人IG