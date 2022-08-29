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用餐93折、滿額送餐點 饗泰多、果然匯5品牌慶軍人節
歡慶九三軍人節，即日起至9月4日期間，「饗賓餐旅」集結旗下開飯川食堂、饗泰多、真珠、果然匯、小福利等5大品牌，針對軍職推出一系列優惠，包括「2人同行享93折」、「滿額送生乳捲」等方案，包括現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民均可適用。
活動期間，軍人朋友至「開飯川食堂」用餐，內用消費滿千，即可贈送人氣料理「鐵漢柔情」1份；至「饗泰多」內用消費滿千，則贈送「泰奶生乳捲禮盒」1份；而至「真珠台灣家味」內用消費滿千，則贈送「五花魷魚小炒」1份。
除了消費滿額的優惠外，2人以上同行，至「果然匯」用餐，可享「餐費93折」優惠；至「小福利火鍋會所」內用消費和牛套餐（898元方案），則可享「單筆單桌93折」優惠。以上方案適用現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等身份，符合條件者，持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等證件即可享優惠。
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