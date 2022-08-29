用餐93折、滿額送餐點 饗泰多、果然匯5品牌慶軍人節

歡慶九三軍人節，即日起至9月4日期間，「饗賓餐旅」集結旗下開飯川食堂、饗泰多、真珠、果然匯、小福利等5大品牌，針對軍職推出一系列優惠，包括「2人同行享93折」、「滿額送生乳捲」等方案，包括現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民均可適用。

活動期間，軍人朋友至「開飯川食堂」用餐，內用消費滿千，即可贈送人氣料理「鐵漢柔情」1份；至「饗泰多」內用消費滿千，則贈送「泰奶生乳捲禮盒」1份；而至「真珠台灣家味」內用消費滿千，則贈送「五花魷魚小炒」1份。