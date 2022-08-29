獨家／PRX腕表復刻時代精神一上市就賣翻！天梭表全球總裁親自解析爆紅成因

對於腕表流行趨勢，略有敏銳度的人都會發現，近幾年除了「潛水表」繼續熱賣之外，還吹起復刻風潮。天梭表（TISSOT）也看到市場需求，因此於2021年推出PRX 40 205系列石英表款，雋永的外觀，帶有70年代的復古感，一上市就受到消費者歡迎，甚至一表難求。爾後陸續推出自動上鍊和計時碼表款式，同樣熱賣，因此UDN專訪了2020年才上任的天梭表總裁Sylvain Dolla先生，請他親自解密如何精準的切中市場喜好，並讓復刻的PRX系列腕表，重新成為消費者的首選。

自70年代的廣告，能看到PRX系列受到Seastar Quartz表款諸多啟發。圖／摘自lesrhabilleurs.com

【洞悉市場脈動眼光精準】

在天梭表近170年的發展歷史中，推出過許多在鐘表史上留名的表款，以70年代為例，就有呈現未來主義的Astrolon腕表，也是全球第一只採用塑膠表殼與零件的機械機芯表。而在同一個時代，更誕生了PRX系列前身的Seastar Quartz表款，一體成型的表鍊與表殼特徵，說了當時對於流線型設計的追求；從現存於天梭表資料庫中，也能發現這樣的造型被保留並延續到80年代後期。

天梭表總裁Sylvain Dolla先生回憶起當時情景，說到他甫於上任的第一周就開始檢視了品牌檔案資料庫，「當我打開檔案櫃的設計時，每次都像過聖誕節等待拆禮物的孩子，總會發現一些漂亮與令人意想不到的作品」，於是當開啟了70年代資料檔案櫃，便一眼就愛上後來成為PRX 40 205系列參考的原始表款。因此，Sylvain Dolla先生夥同產品經理著手，讓這款經典腕表重生，經過近一年的時間，終於在2021年正式推出，並表示「結果遠遠超乎我們的預期，銷售量是最初所規劃的20倍」。

在天梭表超過7,000款腕表收藏裡，為何獨鍾PRX系列？Sylvain Dolla先生坦白說「這其實是一種直覺，我個人很喜歡這款設計，不難想像這款設計可能會成為暢銷單品」，並認為原創設計具有高識別度復刻外觀，過了44年後仍然極具現代感氛圍。而且不需要改變任何東西，復刻款只在裝飾面上作一些調整，如磨砂、拋光及光滑的線條等。另外，天梭表在配戴的舒適度的部分作了一些改善，所以Sylvain Dolla先生覺得PRX是他目前為止戴過最舒適的腕表。

從現存於天梭表資料庫中，也能發現一體成型的表鍊與表殼特徵，被保留並延續到80年代後期。圖／TISSOT提供

【揭露品牌未來發展方針】

除了PRX系列受到消費者喜愛以外，天梭表今年還推出了T-Touch Connect Solar腕表，讓許多人都感到疑惑，究竟這只表的定位為何？在專訪裡Sylvain Dolla先生也提到，並沒有要與智能表競爭，因為品牌目標不是要製造壽命短暫的消費電子產品，而是希望能提供給消費者耐用的腕表。而且T-Touch Connect Solar腕表直觀上看起來它還是一只指針式手表，但帶有顯示通知的面盤。天梭表對這款腕表的要求是，讓消費者即使在離線模式下，也能使用全部功能。

在Sylvain Dolla先生上任天梭表全球總裁後，也能感受到品牌的轉變，對此他也透露，過去三年裡，一直將工作重心放在感知價值與微調細節上。像是以往每年品牌會有超過150只新款腕表，因此在他接手後將目標調整為每年發展出99款新品，這麼做也能讓產品團隊多出了三分之一的時間，可以把重點放在手表精細部位的設計發展上。同時Sylvain Dolla先生表示，就他的觀察計時碼表會重新成為流行，結合雙色表盤、Valjoux機芯、纖薄表殼與寬鍊節表鍊的設計，將會是未來一年的鐘表趨勢。

現代版本的天梭表PRX系列自動計時腕表。圖／TISSOT提供

現代版本的天梭表PRX系列石英機芯腕表。圖／TISSOT提供