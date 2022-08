寶格麗珠寶打造伊甸花園 舒淇、佟麗婭、楊洋巨星合體

義大利珠寶世家寶格麗(BVLGARI)上週於上海展覽中心展出品牌最新頂級珠寶力作「寶格麗伊甸奇蹟花園」(Bulgari Eden The Garden of Wonders),共呈獻近400件以瑰麗色彩、豐沛創想及精湛技藝演繹大自然蓬勃生命力與無窮魅力的頂級珠寶與腕表創作,以「歡愉奇蹟」、「壯美自然」、「繁盛色彩」三大主題展廳展出。寶格麗品牌代言人舒淇、佟麗婭、楊洋、吳磊及品牌形象大使趙露思等均出席盛會,女星章子怡、秦海璐、王麗坤及男星陳坤也都華麗亮相。

近百件頂級珠寶及腕表組成美妙花園,焦點作品包括鑲嵌總重約35.72克拉的哥倫比亞弧形蛋面切割祖母綠與湖水藍色帕拉伊巴碧璽的綻放之美(Blooming Beauty)項鍊及耳環,以清新色彩彰顯花瓣的幾何形狀。Serpenti果實花園(Serpenti Fruit Garden)項鍊透過充滿活力的粉紅碧璽、紫水晶和紅碧璽勾勒花卉與靈蛇兩大元素。海洋編織(Ocean Weave)項鍊靈感來自於賦予生命的水元素,鑲嵌一顆來自斯里蘭卡的26.74克拉枕形切割的藍寶石。羅馬之心(Heart of Rome)項鍊的主石則為一枚重達42.31克拉的哥倫比亞Sugar-loaf糖塔切割祖母綠,彰顯寶格麗大膽精神和寶石精湛技藝。