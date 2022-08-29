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寶格麗珠寶打造伊甸花園 舒淇、佟麗婭、楊洋巨星合體

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人舒淇出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供

義大利珠寶世家寶格麗（BVLGARI）上週於上海展覽中心展出品牌最新頂級珠寶力作「寶格麗伊甸奇蹟花園」（Bulgari Eden The Garden of Wonders），共呈獻近400件以瑰麗色彩、豐沛創想及精湛技藝演繹大自然蓬勃生命力與無窮魅力的頂級珠寶與腕表創作，以「歡愉奇蹟」、「壯美自然」、「繁盛色彩」三大主題展廳展出。寶格麗品牌代言人舒淇、佟麗婭、楊洋、吳磊及品牌形象大使趙露思等均出席盛會，女星章子怡、秦海璐、王麗坤及男星陳坤也都華麗亮相。

近百件頂級珠寶及腕表組成美妙花園，焦點作品包括鑲嵌總重約35.72克拉的哥倫比亞弧形蛋面切割祖母綠與湖水藍色帕拉伊巴碧璽的綻放之美（Blooming Beauty）項鍊及耳環，以清新色彩彰顯花瓣的幾何形狀。Serpenti果實花園（Serpenti Fruit Garden）項鍊透過充滿活力的粉紅碧璽、紫水晶和紅碧璽勾勒花卉與靈蛇兩大元素。海洋編織（Ocean Weave）項鍊靈感來自於賦予生命的水元素，鑲嵌一顆來自斯里蘭卡的26.74克拉枕形切割的藍寶石。羅馬之心（Heart of Rome）項鍊的主石則為一枚重達42.31克拉的哥倫比亞Sugar-loaf糖塔切割祖母綠，彰顯寶格麗大膽精神和寶石精湛技藝。

珠寶表新作包括以95克拉紅碧璽組成的神秘之境（Serpenti Misteriosi Riviera）腕表，以迷人色彩致敬寶格麗標誌性靈蛇元素。維納斯魅影（Emerald Venus）腕表，靈感源於一種名為Capelvenere的地中海蕨類植物，由五名工匠大師，耗時900小時製作而成。

「繁盛色彩」展廳。圖／寶格麗提供
「繁盛色彩」展廳。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶系列Heart of Rome羅馬之心項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶系列Heart of Rome羅馬之心項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌形象大使趙露思出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌形象大使趙露思出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人楊洋出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人楊洋出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶系列Serpenti Fruit Garden花園果實項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶系列Serpenti Fruit Garden花園果實項鍊。圖／寶格麗提供
上海Bulgari Eden The Garden of Wonders寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶暨珠寶腕表系列展。圖／寶格麗提供
上海Bulgari Eden The Garden of Wonders寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶暨珠寶腕表系列展。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶系列Blooming Beauty绽放之美項鍊與耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗伊甸花園奇蹟頂級珠寶系列Blooming Beauty绽放之美項鍊與耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人佟麗婭出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人佟麗婭出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人吳磊出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人吳磊出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
中國女星章子怡出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供
中國女星章子怡出席寶格麗伊甸花園奇蹟系列晚宴。圖／寶格麗提供

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